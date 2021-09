WhatsApp finalmente corrigió la privacidad en la escucha de los audios en una nueva versión

WhatsApp es noticia. Siempre. Sea porque suma una función, prepara otra o, como en este caso, arregla algo menor, pero molesto. Es que con 2000 millones de usuarios, cualquier cambio en el mensajero instantáneo impacta en forma directa en la vida de muchísima gente, y en la cadencia en la que se comunica.

En este caso, el cambio que implementó WhatsApp en su versión 2.21.4 tiene que ver con cómo trata la privacidad de los mensajes, y sobre todo de los audios. Inspirándose en el BlackBerry Messenger, la compañía implementó, en 2014, el ya famoso doble tilde azul para indicar que una vez que el mensaje llegó a los servidores de WhatsApp (un tilde gris) y luego al dispositivo del destinatario (dos tildes grises) este fue leído (dos tildes azules).

Cuando la compañía implementó el envío de mensajes de audio, agregó un elemento visual para saber que el audio fue reproducido: el micrófono al lado del avatar, en el mensaje, se torna azul como el doble tilde. Así sabemos no solo que el mensaje fue visto, sino que también escucharon el contenido.

Para proteger la privacidad de los usuarios, la compañía permitía hasta ahora desactivar la confirmación de lectura: uno podía saber que el mensaje habían sido entregados en el dispositivo destino, pero no si alguien los había visto. Pero por alguna razón esto no afectaba a los audios, que sí mostraban ese cambio a azul cuando eran reproducidos. Con la nueva versión de WhatsApp esto fue finalmente corregido, y ahora el mensajero ya no muestra si el audio fue reproducido cuando tiene desactivada la confirmación de lectura.

Así, esto evita implementar alguno de los trucos que surgieron a lo largo de los años, como el reenvío del audio para que no quede marcado como reproducido.

Cómo activar o desactivar la confirmación de lectura

En WhatsApp hay que ir a:

Ajustes, luego Cuenta

Entrar en Privacidad, y ahí activar o desactivar la confirmación de lectura

Hay que tener en cuenta que si se desactivan las confirmaciones de lectura es bidireccional: no diremos cuándo leímos un mensaje que recibimos, pero tampoco sabremos cuándo fue visto uno que enviamos.

LA NACION