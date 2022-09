WhatsApp hoy: cómo cambiar la privacidad de los estados para decidir quién puede verlos

Aunque muchos usuarios no lo sepan, WhatsApp cuenta con una función muy importante en lo que refiere a la privacidad. A la hora de subir un estado, se puede ocultarlo para ciertos contactos. Al igual que sucede, por ejemplo, con la hora de última conexión, es posible elegir entre distintas opciones, según la preferencia de cada uno.

Desde hace años, el servicio de mensajería se convirtió en una herramienta de comunicación fundamental en la Argentina y buena parte del mundo. Con su enorme base de usuarios y su uso prácticamente en todos los ámbitos, la app tiene mucha importancia en la vida cotidiana.

Más allá de la función de enviar y recibir mensajes, la plataforma incorporó a lo largo del tiempo diferentes posibilidades y herramientas. Una de las más usadas es la de los estados. Al igual que las historias de Instagram, red social también propiedad de Meta, estos pueden verse durante 24 horas en la pestaña dedicada exclusivamente a eso.

Según como viene configurado este apartado por defecto, cualquier contacto puede verlos. Esto quiere decir que cualquier persona que forme parte de la agenda de quien sube el contenido podrá observarlo sin ningún tipo de restricción. Aunque para muchos usuarios esto no represente un problema, otros tienen la intención de mantener un mayor nivel de privacidad y proteger el material que comparten.

En esos casos, la solución es muy simple. Para ocultar tu estado de WhatsApp a ciertos contactos, solamente hay que realizar un proceso que toma unos segundos y es muy fácil de llevar a cabo. Para hacerlo, hay que dirigirse a la pestaña de estados y seleccionar los tres puntos de la esquina superior derecha y luego “Privacidad de estados”, en el caso de Android, o la opción “Privacidad” en el caso de iOS.

Las opciones de privacidad que ofrece WhatsApp para los estados Captura

Allí, el usuario podrá elegir entre tres opciones. En primer lugar, existe la posibilidad por defecto de que todos los contactos puedan ver el estado. Por otra parte, la opción “Mis contactos, excepto...” permite excluir a ciertas cuentas en particular. Las cuentas que se seleccionen en este caso serán las que no puedan observar el contenido. Por último, WhatsApp también permite usar esta última función de manera inversa. La posibilidad restante es “Solo compartir con...”, la cual hace que el estado esté oculto para todos los contactos, con excepción de quienes el usuario elija en este apartado.

Una vez elegida la preferencia, basta con salir de la configuración y todo quedará dispuesto. Sin embargo, el servicio de mensajería aclara que las modificaciones en este aspecto no se aplicarán a contenido ya subido. Por otra parte, la información sobre quién vio un estado está relacionado con las confirmaciones de lectura. Quienes elijan tenerlas desactivadas en sus chats, no podrán saber quiénes vieron su estado. En esa misma línea, si alguien sin confirmación de lectura ve un estado, WhatsApp no lo mostrará en la lista.

Esta configuración de privacidad es similar a lo que ocurre con la última hora de conexión, en donde se puede personalizar quién tiene acceso a esta información.