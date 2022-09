WhatsApp: qué significa el punto verde que aparece al lado de los chats

WhatsApp es sin duda una de las aplicaciones más usadas para comunicarse actualmente. Sus constantes novedades y mejoras, la convierten en la plataforma ideal para millones de usuarios. Y aunque esta aplicación de Meta siempre se ha caracterizado por revelar sus nuevos ajustes, esta vez varios usuarios notaron algo extraño en sus conversaciones: un punto verde.

Durante los últimos años, el servicio de mensajería consiguió muchísima popularidad y se convirtió en el más usado no solamente en la Argentina, sino en buena parte del mundo. En ese contexto, la base de usuarios continúa en crecimiento constante y da lugar a que cada vez más gente de todas las edades se sume a la plataforma.

Con las constantes actualizaciones y nuevas funciones que se suman a la aplicación, a veces es difícil seguirle el ritmo a todas las herramientas y notificaciones que se pueden mostrar. Esto fue lo que ocurrió en muchas personas con un punto verde que notaron en ciertas conversaciones.

De hecho, es un detalle bastante pequeño; sin embargo, la curiosidad que ha generado ha sido muy grande. Es importante destacar que el hallazgo no se refiere al círculo con el número de mensajes por leer, sino a un punto de tamaño similar, pero sin ningún número o letra en su interior. De acuerdo a medios especializados, si logra visualizar el punto verde al lado del chat, eso quiere decir que se marcó ese chat como no leído.

Así luce el punto verde en WhatsApp Captura

La herramienta no es difícil de usar y, aunque no es lo más frecuente, podría usarse por error y dar lugar a esta confusión. La función se activa con los siguientes pasos: seleccionar un chat y en la parte superior tocar el botón con tres puntos. Allí, aparecerán varias opciones, entre ellas, “Marcar como no leído”. En caso de querer eliminar el punto verde, lo único que hay que hacer es abrir la conversación y automáticamente el chat se marcará como leído. También hay otra alternativa en caso de no querer entrar, la cual consiste en realizar los mismos pasos, pero esta vez le saldrá la opción de “Marcar como leído”.

Esta posibilidad que entrega WhatsApp puede parecer molesta cuando se activa por error, pero lo cierto es que tiene una interesante utilidad. En caso de leer un mensaje y necesitar entrar a la conversación más tarde, esto sirve como un buen recordatorio.

Si se deja el chat como no leído, la próxima vez que el usuario entre a la app podrá ver el círculo y recordará que tiene que volver a entrar. Lo llamativo del punto verde evita que la conversación pase desapercibida.

Una duda similar ocurre cuando aparece un arroba (@) junto al número de mensajes no leídos en un grupo. Esto, que también dio lugar a preguntas entre muchos usuarios, significa que mencionaron al usuario y se dirigieron directamente a él. Otra situación por la que puede aparecer el arroba en las notificaciones es cuando se cita y responde a un mensaje de la persona.