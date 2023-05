Wi-Fi 6E: qué habilita (y qué no) la tecnología inalámbrica que aprobó ayer el Gobierno

escuchar

El martes por la tarde, en un acto que encabezó el Ministro de Economía, Sergio Massa, acompañado por Claudio Ambrosini, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), se anunció la habilitación en la Argentina de la banda de 6 GHz para usar con el Wi-Fi (lo que se conoce como Wi-Fi 6E), una frecuencia que hasta ahora se esperaba que quedara reservada para el 5G, servicio sin fecha de arribo a la Argentina, culminando un proceso que comenzó en 2020 con las primeras consultas públicas sobre el tema en el país, y siguiendo decisiones regionales similares, que habilitan el uso sin licencia de la banda de 6 GHz, sea para Wi-Fi (lo más probable) o para algún otro servicio.

Según afirma el Enacom en su sitio, “esta decisión, estratégica para la Argentina, permite otorgarles un impulso a la economía del conocimiento, a las PyMEs y a los sectores del mundo digital que necesitan valerse de un Wi-Fi de mayor calidad, que soporte la evolución tecnológica y los desarrollos futuros, apoyados en la realidad aumentada, el gaming, el metaverso, el Internet de las Cosas (IoT) y el 5G. A su vez, posibilitará que las PyMEs y cooperativas puedan extender su oferta de conectividad sobre la base de servicios competitivos de última generación y que lleguen a cada escuela, a cada hospital, a cada comunidad, a las villas y barrios populares en zonas urbanas, suburbanas y remotas.”

Cabe, aquí, hacer algunas aclaraciones. Principalmente, que Wi-Fi 6E es una evolución de las versiones anteriores, y que para ser aprovechada requiere que tanto el dispositivo receptor (como un celular, una notebook, un televisor, etcétera) como el router sean compatibles con esta norma, que ha ido apareciendo en dispositivos de todo tipo en los últimos años (a partir de 2021 en algunos routers, con fuerza en 2022 en dispositivos móviles de todo tipo). Pero Wi-Fi 6E no está presente en dispositivos fabricados antes de esa fecha. La buena noticia es que ya se venden routers compatibles en el país hace tiempo, y que muchos de los smartphones y notebooks de alta gama que aparecieron en los últimos dos años son compatibles (y el número crecerá en los próximos años). Por supuesto, un router Wi-Fi 6E es compatible con las versiones anteriores (es decir, dispositivos más antiguos se pueden conectar a él sin problemas, pero sin acceder a las funciones extra que aporta).

Para poder aprovechar las bondades de Wi-Fi 6E, tanto el router como los dispositivos conectados (celulares o computadoras) deben ser compatibles con esta norma, que llegó al mercado hace dos años Shutterstock

Lo que trae Wi-Fi 6E de ventajas sobre los demás servicios (y que ahora habilita explícitamente el Enacom) es que en vez de usar dos frecuencias para transmitir datos (de 2,4 o 5 GHz) ahora podrá usar una tercera (la de 6 GHz) y hacerlo en simultáneo, lo que aumenta considerablemente el ancho de banda disponible (la capacidad de transmisión de datos entre el router y los dispositivos conectados), reduce la latencia (el tiempo que tarda un comando en ir de ese dispositivo al router y volver) y, sobre, admite una mayor cantidad de dispositivos conectados a un mismo router, con una menor interferencia entre ellos, algo especialmente útil en lugares de asistencia masiva. Algunos fabricantes lo consideran, por el salto en calidad (teórico) el mayor cambio desde el primer Wi-Fi “popular” (la norma 802.11b). Hay que tener en cuenta, no obstante, que el alcance de la señal es inversamente proporcional a la distancia, así que para poder usar las tres frecuencias al unísono habrá que estar cerca del router; si nos alejamos (cuánto, dependerá de múltiples factores de interferencia, como paredes, plantas y demás) prevalecerán las otras dos, tradicionales (2,4 y 5 GHz); si estamos todavía más lejos, sólo se usará la banda de 2,4 GHz.

No hay que olvidar, no obstante, que Wi-Fi es una tecnología de interconexión inalámbrica entre dispositivos unidos por el mismo router, pero depende otra conexión a para acceder a internet. Si el router Wi-Fi 6E está enchufado a un acceso a internet de calidad deficiente, será este último el que funcione como cuello de botella cada vez que se quiera usar un servicio online (de la misma forma que podemos tener las mejores estufas y cocinas en casa, pero no lograrán mucho si el gas viene con baja presión o es de mala calidad). Por eso se suele describir al Wi-Fi 6E como una tecnología complementaria al 5G: gran capacidad y baja latencia bajo techo con Wi-Fi 6E (unido, idealmente, a un acceso de fibra óptica para internet), y características similares con 5G al aire libre.

