Ya es oficial el Xiaomi 18 Fold, un plegable tipo pasaporte con un chip de diseño propio

La compañía china Xiaomi ha presentado el Xiaomi 18 Fold en China como un plegable tipo pasaporte que cuenta con la mayor batería en este tipo de factor de forma, que se ha popularizado gracias al Galaxy Z Fold8 de Samsung.

En el evento de lanzamiento, que se ha podido seguir en directo desde la propia cuenta oficial de X (antes Twitter) del fundador y CEO de Xiaomi, Lei Jun, la compañía china ha dado todos los detalles de su móvil plegable, que expuso en la IFA 2026 en Berlín.

El Xiaomi 18 Fold se caracteriza por tener una pantalla exterior de 5,38 pulgadas y por una interior de 7,58 pulgadas, con un factor de forma que se está convirtiendo en tendencia gracias al éxito de ventas del Galaxy Z Fold 8 de Samsung. Asimismo, la marca china incorpora Xiaomi Shield Glass 3.0 para protegerlo ante caídas.

Por la importancia que tiene en este tipo de dispositivos su forma y peso, el Xiaomi 18 Fold desplegado alcanza unas dimensiones de 117,8 x 163,8 x 5,02 mm (cerrado tiene un grosor de 10,68 mm) y un peso de 219 g.

El Xiaomi 18 Fold que se presentará el 7 de septiembre de 2026, dos días antes del evento de Apple

Xiaomi XRING O3 es el chip del nuevo plegable diseñado por el fabricante chino, que se caracteriza por su CPU de diez núcleos y una GPU G2-Ultra NX de 16 núcleos, acompañado de memoria LPDDR6 RAM, que lo convierte en el primer smartphone en incorporar este tipo de memoria.

El nuevo plegable cuenta con un sistema de cámaras de Leica compuesto por una principal de 200 Mpx, un teleobjetivo de tipo periscopio de 50 Mpx con zoom 3,5x y una ultra gran angular de 50 Mpx.

Un Xiaomi 18 Fold, con triple cámara trasera, incluyendo un zoom 3,5x

El Xiaomi 18 Fold estrena una batería de silicio-carbono de 6000 mAh, que se convierte en la de mayor capacidad en un plegable tipo pasaporte, y ofrece carga por cable de 67 W e inalámbrica de 50 W. Llega con Xiaomi HyperOS 4, la capa personalizada basada en Android 17 y potenciada por la inteligencia artificial (IA) de SuperXiaoAI 2.0.

El precio del Xiaomi 18 Fold en China parte de los 10.999 yuanes (1638 dólares al cambio) en su variante de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

El resto de configuraciones alcanzan los 11.999 yuanes (1787 dólares al cambio) en la de 12 GB + 512 GB, los 12.999 yuanes (1936 dólares) en la de 16 GB + 512 GB, y los 14.999 yuanes (2234 dólares ) para la versión de 16 GB + 1 TB. La versión especial en cerámica se sitúa en los 15.999 yuanes (2383 dólares).