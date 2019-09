Cómo son las termas de General Belgrano, las más cercanas a Capital

El complejo de aguas termales, a 160 km de Capital transformó la ciudad, aunque mantiene su tranquilidad rural

GENERAL BELGRANO-. La tranquilidad de la ciudad de General Belgrano se alteró en 2012 con la inauguración del complejo Termas del Salado, el más próximo a la Capital y a sólo 115 kilómetros de la ciudad de La Plata.

Desde entonces la afluencia del turismo aumentó año tras año, se multiplicó la oferta gastronómica y hotelera, nuevos emprendedores construyeron cabañas e invirtieron en una actividad antes casi inexistente, a 160 kilómetros de Buenos Aires, Incluso se sacudió el mercado inmobiliaria: comenzaron a venderse más lotes y propiedades en lugares donde nadie imaginaba y su valor se incrementó notablemente.

"La inauguración del complejo marcó un antes y un después. Antiguamente General Belgrano era un destino para el descanso y la pesca en el río Salado. En siete años pasamos de 420 a 950 plazas hoteleras. Sin embargo, no cambió la esencia, esa tranquilidad de pueblo que nos caracteriza", señala Matías Barbero, jefe de Promoción Turística de la ciudad.

Si bien el auge turístico es reciente, el descubrimiento de las aguas termales se retrotrae al primer gobierno de Perón, cuando se realizó un cateo de petróleo a orillas del río Salado, el más extenso de la provincia de Buenos Aires. La búsqueda de petróleo no prosperó, pero un informe final advirtió sobre la posible existencia de un acueducto con aguas termales.

"Muchos años después, a raíz de aquellas perforaciones que hizo YPF, los propietarios de este predio que hoy ocupa el complejo termal que antiguamente una quinta, convocaron al Departamento de Geología e Investigación de Suelos de la Universidad Nacional de La Plata, y a través de sondeos y exámenes sismográficos confirmaron la existencia del agua termal", explica Oscar Rolando Ibarra, representante de Barranca Norte, actual propietaria de las Termas del Salado.

Si bien el informe preliminar era certero aún se desconocía la calidad del agua y sus propiedades, hasta que la Autoridad del Agua de la provincia hizo los análisis correspondientes y aprobó el proyecto para la construcción del complejo. Finalmente se confirmaba la calidad del agua y sus cualidades terapéuticas. En 2009 comenzó la perforación, que alcanzó los 965 metros cuando comenzó a brotar el agua caliente a una temperatura de 41°C. Los estudios revelaron que son aguas termales de alta mineralización, con alto contenido de sales que le otorga propiedades terapéuticas, con importante composición de sodio, azufre, óxido de hierro, calcio y otros minerales en menor proporción.

Posteriormente convocaron al Conicet para continuar con los estudios. Se extrajeron muestras que se llevaron al Organismo Internacional de Energía Atómica de Viena, donde con el desarrollo del Carbono 14, pudieron establecer que el agua y las termas tienen. ¡34 mil años de antigüedad!

"El agua es salada, pero no tiene nada que ver con el río Salado. No son aguas de vertientes, son efluentes. Eso quedó sepultado ahí después de un movimiento de tierra hace miles de años. Es un recurso no renovable, y por supuesto, se va agotando. No son aguas curativas, pero si tienen propiedades terapéuticas, que alivian y mejoran la calidad de vida a personas con problemas de artrosis, musculares, en las articulaciones". explica Ibarra.

Spa y parque acuático

El complejo de 4,6 hectáreas cuenta con cuatro piletas fusionadas que trabajan por rebalse a distintas temperaturas. Además, en verano funciona un parque acuático con juegos hídricos, toboganes, un balde volcador y dos piletas más. También cuenta con espacios verdes, quinchos para relax, juegos infantiles, alquiler de lockers, batas, fast food, spa con fines terapéuticos, de relax y estética y servicio de ictioterapia, un tratamiento de exfoliación natural con peces Garra Rufa de Turquía.

Más allá de la novedad de las termas, en la ciudad hay museos, ferias de artesanos, peñas y festivales. También propuestas de turismo aventura y actividades al aire libre, desde vuelos de bautismo en aviones Cessna, travesías en kayaks, pesca deportiva, cabalgatas por las costas del río y circuitos de mountain bike.

A 13 kilómetros del casco urbano, sobre la RP 41, se accede al Paraje Colonia Salado, donde puede visitarse el Bosque Encantado, 24 hectáreas con diferentes senderos para caminar entre grandes ejemplares de pinos, araucarias, cedros y plátanos. Por esos mismos senderos se alcanza también el Museo de las Estancias, que repasa la historia, cultura y costumbres rurales de los pobladores de la zona hace más de 150 años.

Datos útiles

Cómo Llegar

General Belgrano está a 160 kilómetros de Buenos Aires por Autopista Ricchieri, RP3; RP41 y RP 29.

Dónde dormir

H&N Hotel Boutique. Incluye desayuno, gimnasio, pileta climatizada, wi fi y bicicletas. Habitación doble, 2500 pesos.

Dónde comer

El Almacén. Centenario restaurante y museo. En Av. Italia 592 (esquina Ayacucho); Los Cardales Ruta 41, entre 219 y 25.

Qué hacer

Termas del Salado. Paseo de la Rivera Intendente Ferrer. Calle245 N° 2075 (Gral. Belgrano). Cuenta con espacio para niños, vestuarios, baños y duchas, quinchos, piletas semicubierta y cubierta de agua termal y parque acuático con pileta de agua natural; spa, heladería, mini golf. Entrada general, 480 pesos; jubilados, 385; menores, de 3 a 11 años, 290 pesos. No incluye alquiler de batas, toallones y lockers. Abierto todos los días, menos los martes, de 10 a 18 en invierno; verano, hasta las 20. Informes: (02243) 15 4064 13; info@termasdelsalado.com.ar. termasdelsalado.com.ar.

Bosque encantado y Museo de la Estancias: Sobre la ruta provincial N° 41 y a tan solo 13 kilómetros del casco urbano.

Dirección de Turismo. Informes: (02243) 45 4221; belgranotur@yahoo.com.ar.

www.generalbelgrano.tur.ar