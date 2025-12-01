La ciudad con playa dorada a pocos kilómetros de Buenos Aires para disfrutar en verano

Concepción del Uruguay es uno de los destinos predilectos de la provincia de Entre Ríos por su playa, naturaleza, oferta gastronómica e importante historia que marcó al país. Pero... ¿qué esconde este paraíso que se encuentra a poca distancia en vehículo de la ciudad de Buenos Aires, ideal para hacer una escapada de fin de semana?

Los secretos de Concepción del Uruguay: “La histórica”

El 25 de junio de 1783, Tomás de Rocamora fundó la Villa de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del Uruguay por encargo del virrey rioplatense Juan José de Vértiz y Salcedo. Debido a su fácil acceso al río Uruguay, creció como un puerto de despacho de los productos agropecuarios y sirvió de conector con la frontera de la Banda Oriental.

La ciudad con arena dorada y entorno natural que se convirtió en la perla del Litoral para visitar en verano (Fuente: Instagram/@turismoconcepciondeluruguay)

Durante la Confederación Argentina se convirtió en su capital previsional y Justo José de Urquiza edificó su palacio y centro de operaciones allí, lo que más tarde le daría relevancia nacional como sitio de interés público para el país.

Concepción del Uruguay combina una arquitectura de estilo colonial con nuevos edificios que contrastan el pasado y la modernidad de una ciudad en pleno crecimiento (Fuente: Instagram/@turismoconcepciondeluruguay)

Concepción del Uruguay es una de las ciudades más antiguas del Litoral argentino y en sus límites tuvo lugar la construcción y ejecución de la primera escuela laica y no arancelada del territorio argentino.

Concepción del Uruguay: qué ver y qué hacer en 48 horas

La ciudad posee una rica oferta de propuestas para el turista, desde una gastronomía propia, hasta un paisaje digno de disfrutarse en verano, cuando las temperaturas cálidas invitan a bañarse en el río. Incluso, la arquitectura urbana de algunos edificios recuerda a su pasado colonial, con calles empedradas y ornamentaciones típicas.

Playa

En la temporada estival las playas se colman de gente. El Balneario Itapé y Paso Vera son los más famosos y cuentan con los servicios necesarios para que el visitante se sienta a gusto. Al tratarse de un punto importante, la arena está sumamente cuidada. Su color dorado y textura fina la destacan por sobre otras.

Concepción del Uruguay es famosa por sus playas de arena dorada (Fuente: Instagram/@turismoconcepciondeluruguay)

Frente a la playa se encuentran las islas Cambacuá, del Puerto y Canarias. En las dos primeras hay opciones de alojamiento en un entorno boscoso y en pleno contacto con las aves silvestres. Allí también existen bancos de arena disponibles para el relax.

Termas

Durante todo el año la ciudad goza de un complejo de termas con una temperatura del agua que oscila entre los 37 °C y los 41 °C. Este sitio cuenta con hospedaje, área recreativa y gastronomía típica. Está alejado de la urbanización, por lo que es una excelente propuesta para desconectar totalmente de la tecnología y abocarse al descanso.

La ciudad ofrece un complejo de termas abiertas todo el año para el disfrute de los turistas (Fuente: Instagram/@turismoconcepciondeluruguay)

Palacio San José

La antigua residencia de Justo José de Urquiza actualmente funciona como un museo, en el cual se relata la actividad del entonces gobernador de Entre Ríos, que combatió contra Juan Manuel de Rosas. La estructura del palacio es italianizante con influencia colonial española. Tiene un parque con palmeras y se lo declaró como Monumento Histórico Nacional.

El Palacio San José, residencia del difunto Justo José de Urquiza (Fuente: Instagram/@oficial.palaciosanjose)

Tips adicionales para conocer a fondo Concepción del Uruguay

Más allá de considerar este destino para visitar en verano, se sugiere conocer la gastronomía local, que destaca por las empanadas de pescado de río. Para aquellos que prefieren la diversión, durante la época de carnaval se desarrolla un importante festejo que implica la participación de toda la comunidad para el tradicional desfile.

El carnaval de Concepción del Uruguay es uno de los más famosos del Litoral argentino (Fuente: Instagram/@turismoconcepciondeluruguay)

Cómo llegar

Concepción del Uruguay se encuentra a 298 kilómetros de distancia de la ciudad de Buenos Aires, lo que demandaría casi cuatro horas en auto. Para llegar, es necesario tomar la Ruta Nacional (RN) 9, luego la RN 12 y por último la RN 14.