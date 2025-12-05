La escapada distinta a pocas horas de Buenos Aires para recobrar energía y desconectar

Con la inminente llegada del verano, muchas personas empiezan a proyectar sus días de descanso, buscando encontrar desconexión. Si bien para muchos el ideal vacacional remite a playas paradisíacas en el exterior, con aguas cálidas y arena blanca, esos destinos suelen volverse inaccesibles por el costo de los pasajes y la distancia. Sin embargo, no hace falta cruzar fronteras para vivir una grata experiencia: a pocos kilómetros de la ciudad existe un rincón que sorprende con una propuesta distinta y atrapante, donde es posible dormir en modernos domos instalados frente al mar y disfrutar de un entorno que invita a relajarse sin necesidad de viajar demasiado lejos.

En una zona de muy baja densidad poblacional, Colonia Marina —dentro del partido de Villa Gesell— se presenta como un rincón sereno donde los ruidos son casi inexistentes y la vida transcurre al ritmo del mar y el bosque. No hay comercios cerca y la circulación de personas es mínima, lo que ayuda a preservar ese ambiente agreste que caracteriza al lugar. Sus calles de tierra, diseñadas para un tránsito reducido, acompañan la intención de mantener el paisaje en su estado más natural y ofrecer una sensación de desconexión total a pocos kilómetros de la ciudad.

Dormir frente al mar y desconectar al 100%

En este rincón silencioso de la costa se levanta un complejo de domos frente al mar que invita a vivir una experiencia de glamping pensada para quienes quieren estar en contacto con la naturaleza sin renunciar al confort. Domos Park combina diseño, tranquilidad y una propuesta sorprendente: sus nueve domos —ocho para dos personas y uno preparado para recibir hasta cuatro huéspedes— están rodeados de bosque y playa, y ofrecen sommier king o twin, un baño privado moderno, ropa blanca, toallas, amenities y todo lo necesario para una estadía relajada. Es un espacio creado para mayores de 18 años, ideal para escapadas de pareja o grupos de amigos, que prioriza la conexión con el entorno y la energía del paisaje costero. Por motivos de seguridad y por la amplitud del terreno entre bosque y playa, no se permiten mascotas.

Además de las cúpulas individuales, el complejo cuenta con un Domo Central donde se sirven los desayunos y desde el cual se pueden pedir comidas por delivery, disfrutar de un café frente al mar o participar de actividades como retiros, yoga, meditación o encuentros sociales y corporativos. El gran deck exterior, con una vista imponente hacia el horizonte, funciona como un punto de encuentro para relajarse, descansar y dejar que la estadía fluya entre la calma del bosque y el sonido del mar.

Las propuestas para disfrutar de esta experiencia

El complejo reúne distintas experiencias pensadas para quienes buscan desconectar de la ciudad sin renunciar al confort. Cada actividad invita a vivir la costa desde un lugar más íntimo, con servicios cuidados y un entorno natural que se convierte en protagonista. A continuación, las propuestas que se ofrecen:

Escapadas de descanso (mínimo 2 noches)

Las estadías están diseñadas para lograr una desconexión total: incluyen domos para dos personas con deck propio y vista al mar, baño completo, aire acondicionado, frigobar, set de café de bienvenida, ropa blanca y toallas de playa. Cada mañana se ofrece desayuno en el Domo Central, con opciones para celíacos y personas veganas. El complejo cuenta además con Wi-Fi en todas las áreas, energía solar, espacios ecológicos, caja de seguridad, cámaras de vigilancia y estacionamiento privado dentro del predio.

“Terrazas del Fogón”: día de playa

Esta propuesta ofrece un sector exclusivo frente al mar, equipado para pasar la jornada con comodidad y conexión Wi-Fi. Es un espacio pensado para disfrutar con calma del paisaje costero en un horario que va de 10 h. a 20 h., y que requiere reserva previa por WhatsApp. La experiencia incluye una merienda que se sirve en el Domo Central.

Fogón al atardecer

Cada tarde, el fogonero se enciende sobre la arena para acompañar el momento en que el sol cae. La escena combina el sonido del mar, el viento y la calidez del fuego, creando un ambiente ideal para relajarse con un mate, un café o alguna bebida disponible en la cafetería del Domo Central.

Eventos sociales y deportivos

El lugar también se convirtió en sede de activaciones de marcas, producciones audiovisuales, encuentros corporativos y retiros de bienestar. Tanto el Domo Central como su deck y la amplia playa privada permiten montar distintos tipos de eventos, ya sea con equipamiento propio del complejo o con servicios externos, adaptándose a producciones de todo tipo.

Para organizar la escapada: datos clave antes de viajar