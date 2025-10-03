Buscan comprador para Burger King en la Argentina
En “Miradas de la Argentina de hoy”, el periodista Alfredo Sainz analiza la búsqueda de un nuevo comprador para Burger King en la Argentina. El grupo mexicano Alsea, dueño de la licencia de la marca, decidió desprenderse de sus operaciones locales en medio de una movida regional que también alcanza a Chile y México.
