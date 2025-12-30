¿Cuáles son los días no laborales que se suman al calendario 2026?
La medida, que tiene alcance nacional, estableció estas fechas para el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre, y quedó formalizada tras ser publicada en el Boletín Oficial. Lucía Pereyra explica los detalles de la nueva incorporación al calendario de 2026.
LA NACION
