LA NACION

¿Cuántos sueldos necesitas para comprar un dos ambientes en estos 5 barrios de la Ciudad?

En Miradas de la Argentina de hoy, la periodista Brenda Escudero muestra cómo en un contexto donde el metro cuadrado sigue dolarizado y el salario mínimo quedó en $322.200, comprar un dos ambientes en Buenos Aires se volvió casi inalcanzable para un trabajador promedio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
¿cuántos sueldos necesitas para comprar un dos ambientes en estos 5 barrios de la Ciudad?
¿cuántos sueldos necesitas para comprar un dos ambientes en estos 5 barrios de la Ciudad?

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. La escalofriante confesión del asesino serial más chico de la historia
    1

    El niño que sembró terror en Bihar: la historia oculta del asesino más joven de la India

  2. La lucha de Paloma Fort para exhumar el cuerpo de quien ella cree es su padre y que podría cambiar el mapa accionario de la empresa
    2

    La lucha de Paloma Fort para exhumar el cuerpo de quien ella cree es su padre

  3. Accidente en la ruta 2: volcó un micro y hay al menos dos muertos
    3

    Accidente en la ruta 2: volcó un micro y hay al menos dos muertos

  4. Hallan muerta a una pareja y se sospecha de un femicidio seguido de suicidio
    4

    Horror en un hotel alojamiento. Hallan muerta a una pareja y se sospecha de un femicidio seguido de suicidio

Cargando banners ...