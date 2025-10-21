1
El día que volvieron los últimos rehenes vivos a Israel
En el Miradas de la Argentina de hoy, la periodista Julieta Nassau analizó al presidente estadounidense Donald Trump donde encabezó la Cumbre de Paz de Sharm el-Sheikh y pidió “dejar atrás las viejas disputas” para inaugurar “una nueva era de armonía” entre Israel y Palestina. El encuentro reunió a líderes de la región y logró un frágil acuerdo de alto el fuego, centrado en la liberación de rehenes y la asistencia humanitaria en Gaza.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION