Fundación Espartanos: fe, cárcel, ELA y el milagro de la transformación social

El ciclo “Espartanos” con Coco Oderigo, que LA NACION presenta en su primera temporada, explora historias de fe y resiliencia en la Fundación Espartanos. Damián Donelli, presidente, y Diego Ayerza, voluntario clave, revelan los inicios y profunda huella de su labor en cárceles, demostrando cómo espiritualidad y protagonismo transforman.

La génesis se remonta a una visita de Donelli al penal San Martín. Pensó sería un café, pero se convirtió en charla motivacional para internos que practicaban rugby. “Me di cuenta que no me abrazaban a mí, sino que abrazaban la libertad afuera”, recordó Donelli sobre el impacto. Esto lo llevó a organizar un retiro espiritual, donde la idea de rezar el rosario surgió para ofrecer paz y fuerza.

Según Donelli, llevar el rosario a los pabellones fue “una locura” que requirió ingenio, como conseguir locro para internos. Destacó que muchos presos no sabían leer ni cómo usar el rosario, revelando profunda necesidad. “Nadie había rezado un rosario”, sostuvo, y esa constatación impulsó la enseñanza de la práctica.

Diego Ayerza se unió a la causa motivado por un libro sobre la fundación y su batalla contra ELA, enfermedad con pronóstico limitado. “Yo creo que estaba en un momento muy sensible por mi enfermedad y de algo tenía que hacer”, explicó Ayerza, quien lleva 13 años con ELA, desafiando estadísticas y considerando su supervivencia un milagro. Su compromiso con el servicio lo llevó a involucrarse.

El impacto de la visita a la cárcel, según Ayerza, es “bastante impactante porque vos dimensionás realmente lo que es estar al lado del mundo. Lo que significa estar preso”. Reflexionó sobre marginalidad y “carencia del amor” en los internos. Sin embargo, en ese ambiente, encontró esperanza. “La satisfacción de poder sacar una sonrisa a esa gente muy golpeada, te hace esa razón por la que vivir”, afirmó. Para él, ir a la cárcel es un “win-win” donde voluntarios e internos crecen.

La iniciativa del rosario multiplicó exponencialmente los voluntarios, algo que Donelli atribuye a la providencia. Un momento cúlmine fue la visita de una delegación de Espartanos, incluyendo ex-internos y autoridades, al Papa Francisco en el Vaticano. El Santo Padre, conmovido, pronunció una frase clave: “Esto que ustedes están haciendo es integración”. Este encuentro impulsó la formalización de la fundación, con Donelli asumiendo la presidencia reacia. “Sé que es un servicio”, dijo.

Diego Ayerza, a pesar de sus desafíos físicos, continúa visitando diferentes cárceles, impulsado por profunda gratitud. “La mejor manera de agradecerlo para mí es esto, es darle a los demás”, compartió. Su fe lo lleva a creer que es “Él [Dios] que está obrando” a través de sus palabras. Su testimonio es un recordatorio de que, incluso en la adversidad, es posible encontrar propósito y “el vaso medio lleno”, usando experiencias para inspirar y transformar la vida de otros.

Para colaborar con la Fundación Espartanos hace click acá: https://www.fundacionespartanos.org/donar/

Los invitamos a escuchar ESPARTANOS, el podcast de Coco Oderigo en LA NACION; está disponible en Spotify y YouTube , al igual que el resto de la oferta de podcasts de LA NACION.