Eucalipto: una semilla australiana que cambió el paisaje argentino
En este capítulo de Miradas de la Argentina de hoy, la periodista Belén de Ancizar analiza la llegada y expansión del eucalipto en Argentina, un árbol que marcó la historia del país desde el siglo XIX y que todavía hoy genera debate por su impacto social, económico y ambiental.
