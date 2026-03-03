Germán de los Santos con Hugo Alconada Mon: “La mayoría de los niños sicarios después son asesinados”

Germán de los Santos es periodista, escritor y corresponsal del diario La Nación en Rosario. Es autor de “Los Monos” y “Rosario”, y ahora acaba de editar su nuevo libro “Niños sicarios”. En esta entrevista con Hugo Alconada Mon, los periodistas reflexionan sobre el narcotráfico de la ciudad santafesina, los niños y adolescentes que son contratados para matar y el debate por la baja de la edad de imputabilidad.