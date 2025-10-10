Gusti Fernández: campeón a pesar de todo

Gusti Fernández era un bebé sano hasta que un infarto de médula le cambió la vida al año y medio. Un día dijo que quería ser tenista. Sus padres no asociaban deporte con discapacidad, pero él les demostró que no solo se podía, sino que también podía ser campeón de Grand Slam.

¿Cómo se acompaña a un hijo con tantos desafíos? ¿Cómo se aceptan las palizas de la vida? ¿Qué fortalece realmente a los chicos?