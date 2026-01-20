La nueva SIDE de Milei: ¿Qué dice el decreto que volvió a poner el foco sobre los límites de la vigilancia estatal?

El último día del año, Javier Milei firmó un DNU que reorganiza la SIDE, amplía sus facultades y corre los límites de lo que puede quedar bajo la lupa de los organismos de inteligencia. En Miradas de Hoy, Delfina Celichini analiza qué cambia en concreto con el DNU, cuáles son los puntos que encendieron la reacción de la oposición y los organismos de derechos humanos, y la pregunta que atraviesa todo el debate: quién controla a los que vigilan.