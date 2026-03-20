Emociones tóxicas: cómo identificarlas y regularlas para mejorar nuestra calidad de vida

En el tercer episodio del podcast Los Stamateas, el reconocido profesional dedica un espacio de reflexión a las denominadas emociones tóxicas, analizando el impacto que ejercen sobre el bienestar cotidiano. Según Stamateas, la toxicidad en el plano emocional no reside únicamente en sentimientos como el odio o la envidia, sino en nuestra incapacidad para gestionarlos. Al respecto, el psicólogo señaló: “Todas las que reprimimos o a las que les damos rienda suelta se vuelven tóxicas; se trata de aquellas que no regulamos”. En psicología, el término control suele tener una connotación negativa, por lo que el especialista sugiere reemplazarlo por el concepto de regulación emocional, el cual permite transformar estas sensaciones en indicadores útiles para la toma de decisiones.

Consultado sobre la culpa, Stamateas explicó que esta emoción no es negativa por naturaleza, sino que cumple una función reparadora cuando hemos dañado a terceros o a nosotros mismos. Sin embargo, advirtió sobre la existencia de la “culpa neurótica”, aquella que surge sin un motivo real y que nos lleva a una necesidad de castigo innecesaria. En la misma línea, definió la vergüenza como una emoción más profunda que la culpa, al describirla como una sensación donde el individuo siente que “soy malo” y busca ocultarse para evitar ser evaluado. El especialista subrayó que las emociones actúan como una “gran brújula” que nos aporta información valiosa, donde la tristeza señala una pérdida que debemos soltar, mientras que la bronca nos alerta sobre un obstáculo que requiere una intervención activa.

Al abordar el escenario actual, Stamateas identificó a la ansiedad como la emoción más común en la sociedad contemporánea, caracterizada por la búsqueda de inmediatez y una preocupación constante. “La ansiedad tiene un componente de rapidez y de peligro; vivimos en una época donde es el pan de cada día”, afirmó. Frente a este panorama, el psicólogo destacó que el camino para gestionar estos estados comienza por la identificación y el nombramiento de lo que sentimos, ya que, tal como indicó, “nombrar ordena el psiquismo” y permite alcanzar un insight necesario para el cambio. El especialista enfatizó que, al igual que los héroes, debemos aprender a actuar a pesar del miedo, diseñando un plan de acción concreto.

Finalmente, Stamateas instó a recuperar valores fundamentales como el compromiso y la lealtad, distanciándose de la cultura del “hacé lo que sientas” propia del postmodernismo, la cual calificó como “tramposa”. En su análisis, el experto concluyó que la madurez implica saber restringirse y elegir valores por sobre las emociones momentáneas, buscando siempre un diálogo equilibrado entre la razón y el sentir, al que describió metafóricamente como hacer las paces entre el jinete y el elefante.

Los invitamos a escuchar LOS STAMATEAS, el podcast de Bernardo Stamateas en LA NACION; está disponible en Spotify y YouTube, al igual que el resto de la oferta de podcasts de LA NACION.