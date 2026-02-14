Meteoritos argentinos en Dior: lujo, patrimonio cultural y la polémica que sacudió la moda

El debut de Jonathan Anderson en Dior abrió una polémica inesperada: joyas hechas con meteoritos hallados en la Argentina. Según la ley, estas piezas son Patrimonio Cultural y su extracción y salida del país están protegidas. Dior dijo que no estaban a la venta, pero no explicó cómo las obtuvo. Victoria Vera Ziccardi analiza por qué un desfile de alta costura terminó en un debate legal y patrimonial