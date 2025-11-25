¿Rebrote de COVID en Formosa?¿Vuelve a las medidas de la pandemia?
En “Miradas de la Argentina de hoy”, el periodista Alejandro Horvat analiza la alarma que se encendió en Formosa por el aparente aumento de casos de Covid-19, luego de que la provincia registrara una suba en la positividad de los test y denunciara demoras en la entrega de vacunas
LA NACION
