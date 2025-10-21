Uruguay legalizó la eutanasia en una histórica votación en el Senado
En “Miradas de la Argentina de hoy”, la periodista Pilar Castillo analiza la decisión de Uruguay, que se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia por vía legislativa. La norma permitirá acceder a la muerte asistida bajo condiciones estrictas.
