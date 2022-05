Mel B fue premiada con la “Orden del Imperio” y la dedicó a las mujeres víctimas de violencia machista

La ex Spice Girl Melanie Brown, conocida como Mel B, recibió un galardón, y no uno cualquiera. Lo hizo de manos del príncipe Guillermo, en uno de los salones de Buckingham Palace y la distinción en cuestión era, nada más y nada menos que la medalla de miembro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico.

Un título que le fue concedido por su contribución a las causas sociales y su apoyo a las mujeres en situación de vulnerabilidad, en especial a víctimas de violencia machista, a quienes quiso dedicarles la condecoración. “Soy su voz porque todas hemos pasado exactamente por la misma historia, así que no lo tomo como mi premio. Es nuestro premio porque hemos sobrevivido”, aseguró durante el acto.

“Nunca pensé que estaría aquí recibiendo este MBE (miembro de la Orden del Imperio Británico) por el trabajo que he estado haciendo”, dijo en su discurso sobre la distinción que también poseen otros personajes como Adele y Ed Sheeran. La cantante, de 46 años, relató hace unos años los abusos que había sufrido por parte del productor Stephen Belafonte, su exmarido y padre de una de sus tres hijas, logrando incluso una orden de alejamiento, y desde entonces animó a las víctimas de violencia machista a denunciar públicamente su situación.

Durante su intervención, Mel B aprovechó además para llamar la atención sobre el aumento de los casos de desde el comienzo de la pandemia, algo que definió como “epidemia”. “Tengo un ejército de mujeres detrás de mí que necesitan ayuda y necesitan ser escuchadas”, afirmó.

La artista, que eligió un vestido de color rojo para la ocasión, recogió el premio de las manos de Guillermo de Inglaterra después de saludarlo con la habitual reverencia. En el momento de la entrega ambos tuvieron tiempo para intercambiar unas palabras. “Me elogió por todo el trabajo que he estado haciendo y me dijo: ‘Siento mucho que hayas pasado por un momento tan horrible”, contó posteriormente Brown, según The Huffington Post.

En 2021, en una entrevista en The Guardian, Brown volvió a rememorar algunos de los capítulos de su relación con Belafonte, con quien estuvo casada 10 años. “Era mi deber mentir porque en mi mente no había salida. Estás viviendo una pesadilla y luego le dices al mundo que todo está bien porque estás muy avergonzada, estás plagada de culpa y preocupada de que nadie te crea”, confesó entonces. En la denuncia que efectuó contra su expareja constaba que había intentado asfixiarla y que le había obligado a grabar vídeos de contenido sexual. “El abuso estuvo dirigido a mí, nunca a mis hijos. Pero, obviamente, ellos escucharon y vieron cosas”, aclaró entonces.

No es la primera vez que un miembro de la familia real británica se encuentra con una Spice Girl. Cuando el grupo estaba aún en activo fueron varias las ocasiones en que coincidieron, por ejemplo, en el estreno en Londres en 1997 de la película Spice World, al que acudieron unos jovencísimos Guillermo y Enrique de Inglaterra junto a su padre, Carlos de Inglaterra. Al heredero al trono y su hijo menor se les pudo ver también durante uno de los conciertos del grupo en Sudáfrica.

De hecho, los vínculos con los Windsor de alguna de sus excomponentes son tan fuertes que Victoria Beckham se la pudo ver en compañía de su marido, David Beckham, en las respectivas bodas de Guillermo y Enrique de Inglaterra con Kate Middleton y Meghan Markle.