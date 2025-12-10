10 autos usados que se consiguen por menos de $15 millones en diciembre 2025: uno por uno, por marca y modelo

Se trata de unidades de hasta 10 años de antigüedad y valores promedio reportados por la Cámara del Comercio Automotor (CCA)
Durante noviembre se comercializaron 132.089 autos de segunda mano, lo que representa una caída del 12,6% respecto del mismo mes del año pasado. Sin embargo, el acumulado entre enero y noviembre asciende a 1.735.030 unidades, cifra que se ubica 9,4% por encima del mismo período de 2024, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).
“Pese a la fuerte baja en el mercado de autos usados, nuestros pronósticos para el año siguen apuntando a un año récord de comercialización, con un volumen que superará el 1.800.000 vehículos”, dijo Alberto Príncipe, presidente de la entidad.
En medio del furor por los vehículos que se está experimentando en el mercado de los usados, estos son algunos de los 10 más baratos en la Argentina, tomando los modelos entrada de gama de hasta 10 años de antigüedad (versión 2015) y con la base de datos de la CCA:
- Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $8.083.000
- Volkswagen Gol 3p 1.4 Power: $8.614.000
- Fiat Palio 3 puertas 1.4 Fire: $8.643.000
- Citroën C3 5p 1.5 Origine: $9.794.000
- Renault Sandero 5p 1.6: $9.922.000
- Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $10.180.000
- Nissan March 5p 1.6 Active: $10.535.000
- Volkswagen UP 3p 1.0 Take Up!: $11.139.000
- Volkswagen Fox: $11.300.000
- Toyota Etios X: $13.267.000
Los 10 autos usados más vendidos en noviembre
El ranking reafirma la fuerte presencia de los hatchbacks compactos y las pickups medianas en la preferencia de los compradores, con el Volkswagen Gol en el liderazgo indiscutido, mientras que las pickups Hilux, Ranger y Amarok ratifican la importancia de la pickups en un país donde el uso mixto (trabajo y uso familiar) es cada vez más valorado.
- Volkswagen Gol y Trend: 7083 (ventas en noviembre)
- Toyota Hilux: 5243
- Chevrolet Corsa y Classic: 3811
- Ford Ranger: 3627
- Volkswagen Amarok: 3580
- Ford EcoSport: 2718
- Toyota Corolla: 2695
- Peugeot 208: 2506
- Fiat Palio: 2416
- Ford Ka: 2284
