10 autos usados que se consiguen por menos de $15 millones en diciembre 2025: uno por uno, por marca y modelo

Durante noviembre se comercializaron 132.089 autos de segunda mano, lo que representa una caída del 12,6% respecto del mismo mes del año pasado. Sin embargo, el acumulado entre enero y noviembre asciende a 1.735.030 unidades, cifra que se ubica 9,4% por encima del mismo período de 2024, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

“Pese a la fuerte baja en el mercado de autos usados, nuestros pronósticos para el año siguen apuntando a un año récord de comercialización, con un volumen que superará el 1.800.000 vehículos”, dijo Alberto Príncipe, presidente de la entidad.

En medio del furor por los vehículos que se está experimentando en el mercado de los usados, estos son algunos de los 10 más baratos en la Argentina, tomando los modelos entrada de gama de hasta 10 años de antigüedad (versión 2015) y con la base de datos de la CCA:

Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $8.083.000

$8.083.000 Volkswagen Gol 3p 1.4 Power: $8.614.000

$8.614.000 Fiat Palio 3 puertas 1.4 Fire: $8.643.000

$8.643.000 Citroën C3 5p 1.5 Origine: $9.794.000

$9.794.000 Renault Sandero 5p 1.6: $9.922.000

$9.922.000 Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $10.180.000

$10.180.000 Nissan March 5p 1.6 Active: $10.535.000

$10.535.000 Volkswagen UP 3p 1.0 Take Up!: $11.139.000

$11.139.000 Volkswagen Fox: $11.300.000

$11.300.000 Toyota Etios X: $13.267.000

El Volkswagen Gol es el modelo que más se vende en los autos de segunda mano

Los 10 autos usados más vendidos en noviembre

El ranking reafirma la fuerte presencia de los hatchbacks compactos y las pickups medianas en la preferencia de los compradores, con el Volkswagen Gol en el liderazgo indiscutido, mientras que las pickups Hilux, Ranger y Amarok ratifican la importancia de la pickups en un país donde el uso mixto (trabajo y uso familiar) es cada vez más valorado.

Volkswagen Gol y Trend: 7083 (ventas en noviembre)

7083 (ventas en noviembre) Toyota Hilux: 5243

5243 Chevrolet Corsa y Classic: 3811

3811 Ford Ranger: 3627

3627 Volkswagen Amarok: 3580

3580 Ford EcoSport: 2718

2718 Toyota Corolla: 2695

2695 Peugeot 208: 2506

2506 Fiat Palio: 2416

2416 Ford Ka: 2284