El déficit autopartista cayó, pero no implica necesariamente una buena noticia para la industria

El sector autopartista argentino comenzó el año con una aparente mejora en uno de sus principales indicadores estructurales. Durante el primer trimestre del año, el déficit comercial de autopartes se ubicó en US$1770 millones, una mejora del 18,5% frente al mismo período de 2025, cuando había alcanzado los US$2172 millones.

Sin embargo, detrás de esa reducción no aparece todavía un cambio profundo en la competitividad del entramado industrial local. El dato central del informe elaborado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) es que el déficit se achicó principalmente porque las terminales importaron menos piezas, en línea con una producción automotriz que también cayó con fuerza.

Las importaciones de autopartes totalizaron US$2047 millones entre enero y marzo, con una baja interanual del 16,5%, equivalente a US$404 millones menos que un año atrás. En paralelo, la producción de vehículos se redujo 17,2% interanual, reflejando la desaceleración industrial que atraviesa el sector.

El gráfico central del reporte muestra con claridad la relación estructural entre ambas variables. A medida que cae la producción de vehículos, también retroceden las importaciones de autopartes, lo que confirma hasta qué punto la industria local depende de componentes provenientes del exterior para sostener su nivel de actividad.

A medida que cae la producción de vehículos, también retroceden las importaciones de autopartes (fuente: AFAC)

En el primer trimestre de 2025 se habían producido 114.042 vehículos y se habían importado autopartes por US$2451 millones. Un año después, la fabricación cayó a 92.346 unidades y las compras externas descendieron a US$2047 millones. Desde AFAC remarcaron además que las terminales automotrices explicaron el 66% de las importaciones autopartistas y aportaron el 57% de la caída total registrada en el trimestre.

Brasil sigue liderando, pero China gana terreno

Brasil se mantuvo como el principal socio comercial del sector. Representó el 28,2% de las importaciones autopartistas y el 68,5% de las exportaciones argentinas de componentes. Las compras desde el país vecino alcanzaron US$578 millones, aunque con una caída del 26,7% interanual. Aún así, el déficit bilateral con Brasil se mantuvo elevado: US$388 millones.

Pero uno de los fenómenos más relevantes del informe pasa por China. El país asiático se consolidó como el tercer origen de importaciones, con US$314 millones y una participación del 15,3% sobre el total.

Brasil se mantuvo como el principal socio comercial del sector Shutterstock

Lo llamativo es que, mientras las importaciones generales de autopartes retrocedieron 16,5%, las provenientes de China apenas bajaron 2%. Eso implica que su peso relativo dentro del abastecimiento local volvió a crecer. Los principales productos importados desde ese origen fueron ruedas y neumáticos, transmisiones, componentes de motor y piezas electrónicas.

El fenómeno acompaña una transformación más amplia del mercado automotor argentino, donde las marcas chinas vienen incrementando fuertemente su presencia tanto en patentamientos como en oferta de vehículos electrificados.

Las transmisiones y la electrónica concentran la dependencia

El informe también permite identificar cuáles son los segmentos donde la dependencia externa es más profunda. Las mayores importaciones del trimestre correspondieron a transmisiones, con US$464 millones y una participación del 22,7% sobre el total.

Luego aparecieron los componentes de motor, con US$309 millones, y el rubro electrónica y eléctrico, con US$258 millones. Esos mismos grupos encabezaron los mayores déficits sectoriales, con las transmisiones con un déficit de US$366 millones y los componentes de motor y la electrónica con unos US$284 millones y US$250 millones, respectivamente.

Las mayores importaciones del trimestre correspondieron a transmisiones, con US$464 millones

La lectura industrial detrás de esos números es relevante. La Argentina mantiene una producción automotriz significativa, especialmente en pickups y utilitarios, pero continúa dependiendo del exterior en componentes de alto valor agregado y complejidad tecnológica.

Por el lado de las exportaciones autopartistas, estas alcanzaron US$277 millones durante el trimestre, con una caída del 7,7% interanual. Aunque las ventas externas llegaron a más de 90 mercados, el esquema sigue mostrando una elevada concentración regional, donde Brasil absorbió casi siete de cada diez dólares exportados por el sector. Detrás aparecieron Estados Unidos, Sudáfrica y México, aunque todavía con montos considerablemente menores.

Las exportaciones autopartistas alcanzaron los US$277 millones durante el trimestre, con una caída del 7,7% interanual

En términos de dinamismo, AFAC destacó el crecimiento de las exportaciones hacia Sudáfrica (+89,2%), México (+40,4%) y Estados Unidos (+23,1%). Por producto, el principal rubro exportado también fue transmisiones, con US$98 millones y una participación del 35,2% sobre el total.

Ese dato deja otra particularidad del esquema local, donde las transmisiones son simultáneamente el principal producto exportado y el mayor déficit comercial del sector. Esto refleja que existe capacidad industrial exportadora en determinados nichos, aunque todavía insuficiente para equilibrar el nivel de importaciones requerido por la producción local.

AFAC volvió a insistir sobre la necesidad de mejorar la competitividad sistémica Shutterstock

Más allá de la mejora estadística del trimestre, el informe deja como conclusión de fondo que el complejo autopartista argentino sigue mostrando una fuerte fragilidad estructural, ya que la reducción del déficit no respondió a un salto exportador ni a una sustitución relevante de importaciones.

En ese contexto, AFAC volvió a insistir sobre la necesidad de mejorar la competitividad sistémica de uno de los sectores que más se abrieron recientemente en la economía argentina, en momentos en que la industria enfrenta además un mercado cada vez más competitivo y una creciente presión importadora desde Asia.