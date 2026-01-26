10 autos usados que se consiguen por menos de $15 millones en enero 2026: uno por uno, por marca y modelo

El mercado de autos usados cerró 2025 con cifras históricas y se consolidó como uno de los segmentos más activos del sector automotor argentino. Durante el año pasado se realizaron 1.887.024 transferencias, el mayor volumen desde que existen registros oficiales, según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

El desempeño permitió superar el récord de 2013, cuando se habían contabilizado 1.855.032 operaciones. El impulso final llegó en diciembre, mes en el que se concretaron 151.994 ventas, confirmando el fuerte dinamismo del mercado.

“2025 mostró que el mercado de autos usados está más vivo que nunca. El reacomodamiento de las variables económicas que se llevó a cabo durante el año mostró sus resultados en el sector”, afirmó Alberto Príncipe, presidente de la CCA.

El mercado de autos usados cerró 2025 con el mayor volumen desde que existen registros oficiales SHUTTERSTOCK - Shutterstock

En un contexto donde los precios de los vehículos 0km continúan elevados y el financiamiento, —aunque creciente—, sigue siendo limitado, el mercado de segunda mano volvió a posicionarse como la principal alternativa para quienes buscan renovar el auto o acceder por primera vez a uno propio.

Los 10 autos usados más baratos en enero de 2026

En medio del fuerte movimiento del mercado, todavía existen opciones accesibles para quienes cuentan con presupuestos acotados. Tomando como referencia modelos de entrada de gama, con antigüedad hasta el año 2015 y la base de datos de la CCA, estos son algunos de los autos usados que se consiguen por menos de $15 millones en enero de 2026:

Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $8.083.000

$8.083.000 Volkswagen Gol 3p 1.4 Power: $8.614.000

$8.614.000 Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $8.643.000

$8.643.000 Citroën C3 5p 1.5 Origine: $9.304.000

$9.304.000 Renault Sandero 5p 1.6: $10.418.000

$10.418.000 Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $11.198.000

$11.198.000 Nissan March 5p 1.6 Active: $10.535.000

$10.535.000 Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up!: $11.139.000

$11.139.000 Volkswagen Fox: $11.300.000

$11.300.000 Toyota Etios X: $13.267.000

El listado muestra una fuerte presencia de modelos compactos, mecánicas simples y vehículos con amplio respaldo en el mercado local, factores que siguen siendo determinantes al momento de elegir un usado.

Los autos usados más vendidos en 2025

En cuanto a los modelos preferidos por los argentinos, el ranking anual no presentó grandes sorpresas. El liderazgo volvió a quedar en manos del Volkswagen Gol y Trend, seguido por pickups medianas y modelos históricos del parque automotor local. Así quedó conformado el top 10 de autos usados más transferidos durante 2025:

Volkswagen Gol y Trend: 104.581

104.581 Toyota Hilux: 74.097

74.097 Chevrolet Corsa y Classic: 55.501

55.501 Volkswagen Amarok: 50.957

50.957 Ford Ranger: 50.552

50.552 Ford EcoSport: 39.401

39.401 Toyota Corolla: 38.205

38.205 Peugeot 208: 38.079

38.079 Fiat Palio: 35.938

35.938 Ford Ka: 33.516

La Toyota Hilux es la pickup que más se comercializa en el mercado de usados

El informe de la CCA también reflejó fuertes diferencias regionales. Formosa encabezó el crecimiento interanual con una suba del 29,6%, seguida por Santiago del Estero, con el 25%, y Neuquén, con el 23%.

En el extremo opuesto se ubicaron la Ciudad de Buenos Aires, que mostró un incremento del 3,1%, y la provincia de Buenos Aires, con una suba del 6,3%, ambas entre las jurisdicciones de menor expansión durante el año.