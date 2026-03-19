10 autos usados que se consiguen por menos de $15 millones en marzo 2026: uno por uno, por marca y modelo

Tras un 2025 récord, el mercado de autos usados continúa el año con señales de desaceleración. Febrero volvió a confirmar una tendencia que ya se había observado en enero, con una baja en la comparación interanual en un contexto que anticipa un 2026 más competitivo y con mayor oferta.

En febrero se vendieron 130.229 vehículos usados en todo el país, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). La cifra representa una caída del 12,6% frente a igual mes de 2025, cuando se habían comercializado 149.004 unidades. En la comparación mensual, el retroceso fue del 14,9% respecto de enero, que había registrado 153.070 operaciones.

De esta manera, en el primer bimestre del año se comercializaron 283.299 unidades, lo que implica una baja del 11,2% frente al mismo período de 2025, cuando se habían vendido 319.040 vehículos.

El mercado de segunda mano viene de protagonizar un año récord histórico en 2025 Santiago Filipuzzi - LA NACION

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, explicó que se trata de un comportamiento habitual para esta época del año: “Si bien estamos en el mes más flojo de ventas del año (históricamente es lo que sucede durante todos los febreros), creemos que factores como una financiación más adecuada serían muy importantes para favorecer un mercado más dinámico”.

Los 10 autos usados más baratos en marzo de 2026

En paralelo al movimiento del mercado, continúan existiendo opciones accesibles dentro del segmento de entrada de gama. Tomando como referencia modelos con antigüedad hasta 2015 y valores promedio, estos son algunos de los autos usados que en marzo se consiguen por menos de $15 millones, según la base de datos de la CCA:

Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $7.840.000

$7.840.000 Volkswagen Gol 3p 1.4 Power: $8.355.000

$8.355.000 Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $8.384.000

$8.384.000 Citroën C3 5p 1.5 Origine: $9.025.000

$9.025.000 Renault Sandero 5p 1.6: $10.105.000

$10.105.000 Nissan March 5p 1.6 Active: $10.219.000

$10.219.000 Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up!: $10.805.000

$10.805.000 Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $10.129.000

$10.129.000 Volkswagen Fox: $10.961.000

$10.961.000 Toyota Etios X: $12.612.000

Los usados más vendidos en febrero

El liderazgo volvió a quedar en manos del Volkswagen Gol y Trend, histórico referente del mercado de segunda mano en la Argentina, con 7311 unidades transferidas. Así quedó conformado el ranking de los 10 autos usados más vendidos en febrero:

Volkswagen Gol y Trend: 7311

Toyota Hilux: 5078

Chevrolet Corsa y Classic: 3703

Volkswagen Amarok: 3507

Ford Ranger: 3502

Ford EcoSport: 2856

Toyota Corolla: 2826

Peugeot 208: 2577

Fiat Palio: 2497

Ford Ka: 2444

El Volkswagen Gol continúa como el usado más comercializado

La persistencia de estos modelos en los primeros puestos refleja la estabilidad de la demanda en ciertos segmentos, especialmente en los vehículos de entrada de gama y en las pickups, que continúan entre las opciones más buscadas.

En este escenario, el mercado de usados se encamina a un año en el que la variedad de oferta, la presión de nuevos jugadores y el acceso al crédito serán variables clave para definir su evolución.

Las provincias que mostraron las mayores caídas en el primer bimestre fueron Misiones (-21,35%), La Rioja (-19,53%), Santa Cruz (-17,79%), Formosa (-17,74%) y Salta (-17,55%). En tanto, los retrocesos más moderados se observaron en Mendoza (-4,55%) y Santiago del Estero (-3,52%).

Aun así, desde la entidad relativizan parte del retroceso: “También tenemos que mencionar que los volúmenes comercializados en el primer bimestre del año 2025 fueron atípicos”, aclaró Lamas, quien se mostró optimista sobre la recuperación en los próximos meses.