La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) reeligió a Rodrigo Pérez Graziano como presidente de la entidad para el ejercicio 2026-2027. En la continuidad de su gestión lo acompañarán Marcellus Puig, presidente de Volkswagen Argentina, y Raúl Barcesat, máximo ejecutivo de Mercedes-Benz Camiones y Buses, como vicepresidentes. Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto (representante de Mercedes-Benz en el país), asumirá como secretario.

Pérez Graziano, quien se prepara para un segundo mandato al frente de la asociación, ocupa el cargo de presidente de Peugeot Citroën Argentina y director de Asuntos Públicos del Grupo Stellantis para la Argentina, Chile Uruguay, Región Andina y Centroamérica.

Las terminales cierran así un año de muchas novedades para la industria local, con el inicio de varios proyectos industriales, el lanzamiento de unidades fruto de inversiones pasadas y abultados anuncios de inyección de capital para futuros proyectos.

En este período, además, se produjo la salida industrial y como filial de Nissan Argentina, hoy en manos de importadores locales que se quedaron con la representación de la marca en el país.

“Con mucho esfuerzo y compromiso hemos logrado impulsar, con el acompañamiento y gestión del Ministerio de Economía, pilares fundamentales de nuestra agenda como el cronograma de reducción gradual de los derechos de exportación, destrabar y ampliar mercados clave como fue el caso de Ecuador y la puesta en marcha del acuerdo Mercosur-Unión Europea”, sintetizó Pérez Graziano tras la asamblea.

En los próximos meses serán varios los lanzamientos industriales que habrá en la Argentina Shutterstock

El titular de Adefa también remarcó “la adecuación reglamentaria del RIGI y la eliminación definitiva del impuesto interno” como otros logros obtenidos en este período.

De cara al futuro, con proyectos a las puertas de su lanzamiento comercial (Toyota y Volkswagen con la renovación de sus Hilux y Amarok, por ejemplo) y otros que empiezan a recorrer sus primeros pasos (Renault con la Niagara), Pérez Graziano hizo un llamado al Gobierno.

“Necesitamos previsibilidad y un marco regulatorio e impositivo que acompañe el esfuerzo que ya están haciendo las empresas al invertir en tecnología, procesos y nuevos productos”, remarcó. “Solo así podremos continuar impulsando la producción, las exportaciones y la generación de empleo calificado”, concluyó.

La comisión también estará integrada por Martín Zuppi (Grupo Stellantis), Martín Galdeano (Ford), Leandro Pomeranchik (General Motors), Keiji Inoue (Honda), Ricardo Cardozo (Iveco), Ricardo Flammini (Nissan), Pablo Sibilla (Renault), Sebastián Figueroa (Scania) y Gustavo Salinas (Toyota), como vocales.