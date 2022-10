Citroën C3, todos los detalles del lanzamiento más importante de la marca en el año

escuchar

Poco más de un mes y medio después de su presentación regional (temas de cupo y demás vicisitudes de nuestra economía mediante), finalmente Citroën lanzó hoy oficialmente el nuevo C3, su hatch para el segmento B (chico), que se convierte en el nuevo modelo de entrada de gama de la marca.

Para la firma francesa, este lanzamiento es el más importante del año y se encuadra dentro de su estrategia denominada C3 (por C al cubo) que implica ofrecer en la región tres modelos inéditos entre 2022 y 2024 y, a partir de eso, lograr un gran crecimiento comercial que la lleven a duplicar las ventas en la Argentina (el mercado de la región en el que mejor performa) y cuadruplicarlas en Brasil, y de esa manera alcanzar el 4% del market share en la región.

“Este C3 marca una nueva era para Citroën en la región. Es una parte crucial de la estrategia de Citroën para multiplicar las ventas de la marca y por supuesto cumplir con los deseos de nuestros consumidores”, expresó Vanessa Castanho, Brand Manager de Citroën para Sudamérica que estuvo presente en este lanzamiento.

Es un desarrollo absolutamente regional que se fabrica en Brasil y que está plantado sobre la plataforma modular CMP (la misma del Peugeot 208) y a nivel diseño abandonó la fisonomía chica y redondeada que caracterizaba al modelo para adoptar una más al estilo SUV (parabrisas más vertical, capot horizontal, línea de cintura elevada, frontal voluminoso, etcétera).

El interior del Citroën Nuevo C3 estrena una pantalla flotante de 10"

Otras características que lo asemejan con esa silueta son la posición de manejo elevada, las dimensiones amplias en el interior, los generosos despeje (180 mm) y ángulos de ataque (23°) y salida (39°), y el baúl de buena capacidad. Y por supuesto, incorpora varias características estilísticas de la marca, como el diseño de los faros y la parrilla y la pintura bitono (hay 12 combinaciones disponibles con techos blanco o negro), entre otros.

También incorpora elementos de confort destacados, como un nuevo sistema de aire acondicionado y una pantalla flotante de 10″ para la central multimedia, cámara de retroceso, y demás (se pueden ver los niveles de equipamiento aquí).

Las mecánicas por las que se podrá optar son: con el motor naftero PureTech de 3 cilindros y 1.2 L de cilindrada que genera 82 CV a 5750 rpm y 115 Nm de torque a 3750 rpm y caja manual de 5 marchas; o con el bien conocido VTi de 4 cilindros y 1.6 L que produce 115 CV a 6000 rpm y 152 Nm a 4500 rpm, con opciones de transmisión manual de 5 velocidades o automática de 6.

Son cinco los niveles de equipamiento disponibles, con estas características:

Live 1.2 MT. Traerá dirección eléctrica, aire acondicionado, doble airbag, controles de estabilidad y tracción con asistente de arranque en pendiente, indicador de cambio de marchas, luces de circulación diurna (DRL), levantavidrios eléctricos delanteros, cierre centralizado y panel digital con computadora de a bordo.

Live Pack 1.2 MT. A lo anterior añade la central multimedia Citroën Connect Touchscreen de 10″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, conector USB en la consola, volante con mandos de sonido y Bluetooth, desempañador y limpialavaluneta trasero y asiento del conductor delantero con regulación de altura.

Feel MT. Está disponible con los motores 1.2 L o 1.6 L e incluye levantavidrios traseros eléctricos one touch, alarma perimetral, volante regulable en altura, DRL en LED, llantas de aleación de 15″, barras de techo longitudinales, chevrón cromado y manijas de puertas color de la carrocería.

Feel Pack 1.6 AT. Agrega al equipamiento anterior cámara de retroceso, volante con revestimiento exclusivo, llantas de aleación diamantadas de 15″, faros antiniebla y transmisión automática de seis velocidades con opción de cambios secuenciales y modo eco.

Una de las opciones de colores de la versión limitada First Edition del Citroën Nuevo C3

A estas se suman dos versiones limitadas de 1200 unidades denominadas First Edition, disponibles con las mecánicas 1.2 MT y 1.6 AT, que suman barras de techo longitudinales pintadas de gris, faros antiniebla con un embellecedor blanco, Airbumps en los laterales con embellecedores en blanco y alfombras de tela especiales con la identificación

Los precios sugeridos al público son los siguientes: Live 1.2 MT, $2.800.000; Live Pack 1.2 MT, $3.050.000; Feel 1.2 MT, $3.350.000; Feel 1.6 MT, $3.580.000, y Feel Pack 1.6 AT, $4.000.000. La edición especial de lanzamiento First Edition tiene estos valores: 1.2 L MT, $3.200.000, y 1.6 AT, $4.050.000.

Al respecto, y para reforzar el punto de la accesibilidad, la marca del doble chevrón renovó recientemente su canal de plan de ahorro denominado ahora Citroën Plan y con el lema Manejá vos presenta dos atractivas alternativas para el lanzamiento de este C3: Plan 70/30 con la cuota más accesible del mercado ($22.801 para el entrada de gama) o Plan 80/20 con adjudicación pactada en la cuota 12.

LA NACION