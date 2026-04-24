Qué son las “swangaz”, las peculiares llantas para autos que sorprenden a los conductores latinos en Houston

Más allá de ser un elemento visual imponente para cualquier peatón, las swangaz representan un sello de identidad para varios conductores de Houston, Texas. Este fenómeno, que ganó especial popularidad hace algunos años, tiene décadas de historia en los barrios del sur de Estados Unidos.

¿Qué son las swangaz y por qué es habitual verlas en Houston?

Según Chron, el término está asociado a la cultura SLAB (Slow, Low and Bangin), vinculada a los autos modificados en Houston. Hace referencia a la conducción pausada, la baja altura del chasis y los potentes sistemas de sonido que vibran en el maletero.

Dentro de este contexto, las swangaz, también conocidas bajo el nombre de elbows (codos), son llantas modificadas con radios de metal que sobresalen hacia los costados desde la rueda.

La firma Texan Wire Wheels indica que sus ejemplares, conocidos como “84s”, son la opción predilecta para muchos dueños de autos en Houston, celebridades y artistas. La inspiración de este diseño se encuentra en los modelos de Cadillac de principios de la década de 1980 y, en la actualidad, estas piezas modernas pueden alcanzar un tamaño de 20 pulgadas (50 cm).

En su cuenta de TikTok, el usuario The Rich Flow enseñó cómo este distintivo une a la comunidad en eventos como el Houston SLAB Holiday. Además, señala que en algunos casos, los propietarios pueden llegar a invertir hasta más de 10.000 dólares en la personalización de un solo auto.

El movimiento Slab en Houston

¿Es legal ponerle swangaz al auto en Texas?

En cuanto a la normativa vigente, la sección 621.201 del Código de Transporte de Texas señala que el ancho total de un vehículo de pasajeros y su carga no debe ser mayor a ocho pies (unos 2,44 metros). Mientras las swangaz se mantengan dentro de este límite, su uso sería legal en todo el Estado de la Estrella Solitaria. No obstante, la policía tiene la facultad de detener a cualquier conductor si considera que el equipo es inseguro o contribuye a una operación temeraria en la carretera.

Las complicaciones legales de tener swangaz en el auto en Texas Captura de pantalla de Insider

¿Son más peligrosos los autos con swangaz?

Las swangaz pueden implicar riesgos en la conducción porque modifican de manera significativa el ancho real del vehículo. Al sobresalir varios centímetros hacia los costados, pueden invadir carriles cercanos sin que otros conductores lo perciban con claridad.

Un análisis legal publicado por la abogada Hilda Sibrian, especialista en accidentes de tránsito en Texas, señala que esta característica aumenta las probabilidades de choques laterales, especialmente en calles con mucho tránsito o poca visibilidad. Además, representan un peligro mayor para peatones, ciclistas y motociclistas, que muchas veces no anticipan esa extensión metálica fuera de la rueda.

Sin embargo, sufrir un accidente ante un vehículo que porta una swangaz no significa inmediatamente que el otro conductor será declarado 100% culpable. Esto se debe a que en el estado de Texas rige un sistema de culpa comparativa modificada, en el que se analiza la responsabilidad de todas las partes involucradas en el hecho.