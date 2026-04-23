En Estados Unidos: el precio del SUV Honda CR-V 2027 antes de mayo 2026

En Estados Unidos, el SUV Honda CR-V 2027 aún no está a la venta, pero ya existen estimaciones sobre cuánto podría costar en el mercado. En marzo, esta línea de SUV registró 40.793 unidades vendidas. La nueva versión no introduciría cambios mayores respecto al modelo de 2026.

Cuál es el precio estimado del Honda CR-V 2027 en EE.UU.

El valor proyectado para el modelo 2027 varía según cada versión, que cuenta con distintos niveles de equipamiento.

El modelo prioriza el espacio interior y la comodidad para cinco pasajeros Captura de caranddrive

De acuerdo con el sitio especializado Car and Driver, el esquema de precios estimados se organiza de la siguiente manera:

Versión LX : US$33.000

: Versión EX : US$35.000

: Versión EX-L: US$37.000

Todas estas versiones funcionan con motor a gasolina, pero varían en comodidades y otros detalles.

Las características generales del modelo CR-V 2027 de Honda

Según detalló Car and Driver, el vehículo prioriza la amplitud del espacio interior y la comodidad para cinco pasajeros. En ese sentido, tiene suficiente lugar para extender las piernas y una amplia capacidad de carga.

El modelo incorpora un motor turboalimentado de cuatro cilindros de 1,5 litros con 190 caballos de fuerza. Este sistema se combina con una transmisión automática continuamente variable (CVT, por sus siglas en inglés) y opciones de tracción delantera o integral.

En términos de desempeño, el modelo alcanza las 60 millas (96,5 kilómetros) por hora en 8,1 segundos en la versión EX-L. Además, cuenta con control de descenso en pendientes y programación de tracción para mejorar el rendimiento en superficies complejas.

El equipamiento y la tecnología del SUV Honda CR-V

Entre los principales componentes tecnológicos del vehículo se destacan:

Pantalla táctil de 9 pulgadas

de 9 pulgadas Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto

Sistema de audio con hasta ocho parlantes

con hasta ocho parlantes Cargador inalámbrico para smartphones

para smartphones Puertos USB-C para pasajeros traseros

En materia de seguridad, el modelo integra funciones estándar como frenado automático de emergencia, asistencia de mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo.

La capacidad de carga alcanza los 39 pies cúbicos (aproximadamente 1,10 m³) detrás de la segunda fila de asientos, lo que permite transportar hasta 12 bolsos de mano.

El modelo 2027 no introduce modificaciones importantes en comparación con el año anterior. Según la publicación, la actualización tecnológica más reciente se incorporó en 2026, con mejoras en el sistema de infoentretenimiento y un panel digital más amplio.

Las ventas del Honda CR-V en el inicio de 2026

El desempeño comercial del modelo muestra resultados destacados en el mercado estadounidense. Según un comunicado de American Honda Motor Co., Inc. del 1 de abril de 2026, el CR-V lideró las ventas de la marca durante marzo.

El informe señala que el modelo alcanzó 40.793 unidades vendidas en ese mes, lo que representó su mejor resultado desde abril de 2025. Además, el CR-V híbrido concentró el 56% de la mezcla de ventas dentro de la gama.

El SUV Honda CR-V 2027 no traería grandes cambios con respecto a la versión de 2026 Captura de caranddrive

La compañía, integrada por Honda y Acura, registró un total de 130.074 unidades vendidas en marzo y 336.830 en el primer trimestre de 2026. Dentro de ese volumen, la marca japonesa aportó 117.677 unidades en marzo y 304.478 en el acumulado trimestral.