Por segundo año consecutivo, Foton Argentina está presente en Expoagro donde ayer realizó el lanzamiento de siete modelos de sus nuevas líneas de medianos y pesados Auman, que llegan procedentes de China en tres gamas, cada una pensada para actividades específicas.

La línea D agrupa a los semipesados dirigidos a distribución de media y larga distancia, en la que se prioriza la eficiencia, la baja tara y el confort de cabina para el conductor. Dentro de esta, las variantes presentadas fueron el D 1825, con un motor Cummins ISD de 6 cilindros en línea y 6.7 L de cilindrada, que genera 245 CV y 950 Nm de torque, anexado a una caja manual Fast Gear de 8 marchas. La tara es de 5100 kg y el PBT es de 17.000 kg. El D 2027, que cuenta con el mismo impulsor que el anterior, pero que en este caso produce 270 CV y 970 Nm de par e idéntica transmisión, tara de 5300 kg, PBT de 20.000 kg y capacidad máxima de tracción (CMT) de 35.000 kg, y el D 2027 Compactador, pensado para uso por empresas recolectoras de residuos, ya que tiene una caja compactadora de carga trasera.

La línea R refiere a los tractores diseñados para transporte en ruta, y es un desarrollo con los estándares europeos más exigentes y fue logrado en una alianza entre Foton y Daimler, lo que dio como resultado un potente camión con altos estándares de eficiencia para aplicaciones de larga distancia. Dentro de esta se destacan las versiones R 1843, un 4x2 equipado con un propulsor Cummins ISGe5 diésel de 6 cilindros en línea y 12 L de cilindrada, que entrega 430 CV y 2200 Nm de par junto a una caja ZF TraXon AMT (automatizada) de 12 cambios. La tara es de 7300 kg y su CMT es de 45 toneladas. La R 2543, un tractor 6x2 ideal para los semi remolques escalables (tara de 9000 kg y CMT de 55.000 kg). El R 2556, que es el más potente de la familia gracias al motor Cummins X13N5S de 6 cilindros en línea, 13 L de cilindrada, 560 CV y 2600 Nm de torque, conectado a una transmisión ZF TraXon AMT de 12 velocidades y tara de 9108 kg. Y el Auman R 2656 Bitren, que está pensado para los transportes de alta capacidad y rendimiento (hasta 75 toneladas). Cuenta con la misma mecánica que el anterior y una tara de 9100 kg.

El Foton C 4440

Finalmente, la línea C abarca a los modelos pensados para aplicaciones más severas (Construcción, Minería) con un diseño y configuración específicos para estos usos (gran despeje, paragolpes resistentes y distintas opciones de tomas de fuerza). Los dos modelos disponibles son: C 4440 (8x4), un mixer que cuenta con el bloque ISGe5 que genera 400 CV y 2100 Nm junto a una caja ZF MT de 16 marchas y un PBT de 44 toneladas. Y el C 5046 (8x4): el más robusto de la gama, apto tanto para construcción como para otras actividades que demanden este tipo de vehículos. Equipa el mismo motor que el anterior pero con una potencia de 460 CV y un par máximo de 2300 Nm, que se une a una transmisión ZF TraXon AMT de 12 marchas hacia adelante. El PBT técnico es de 50 toneladas y está equipado con una caja volcadora roquera de 20 m3.

“A un año de haber lanzado aquí mismo, en Expoagro 2023, el primer camión eléctrico de la Argentina, el eAumark, hoy redoblamos la apuesta y presentamos toda la gama de pesados Auman, con sus distintas líneas: D, para distribución; C, para construcción y minería, y R, para ruta. Con estos lanzamientos estamos nos ponemos en camino a ser una marca de camiones de gama completa”, expresó Federico Resser, gerente comercial de Foton Argentina.

Todas estas novedades de la marca se suman a la oferta actual compuesta por los comerciales ultralivianos TM1 y TM1 HD, y los livianos Aumark S1 614, Aumark S3 815, 916 y 1016; Aumark EST-M 245, y el modelo 100% eléctrico recientemente lanzado, el eAumark.