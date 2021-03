El South American Rally Race y la solidaridad: correr y ayudar a los necesitados

El paso del Dakar por suelo sudamericano en general –y argentino en particular– dejó una huella bien marcada. La década en la que la prueba más difícil del mundo pisó nuestro territorio (2009 a 2019) echó raíces. Y parecen ser muy fuertes. No sólo el vínculo con la actividad se mantuvo pese a que desde 2020 la competencia mudó su caravana a Arabia Saudita, donde también contó con representantes de nuestro país (con la victoria de Kevin Benavidez en motos como hecho destacado), sino que también dejó sembrada la semilla de este tipo de pruebas. Muestra de esto es que, por segundo año consecutivo, la Argentina fue testigo del segundo South American Rally Race (SARR), que se desarrolló del 17 al 27 de febrero.

Con esta prueba, que tuvo su primera y satisfactoria realización en 2020, la Asociación Argentina de Rally Raid, que tiene a su cargo la organización del SARR en nuestro país, pretende cubrir ese vacío en los pilotos que no pueden continuar con su participación en el Dakar y mantener el vínculo con la actividad. Por eso, además de la carrera en la Argentina (que contó con presencias de varios representantes extranjeros, algunos ganadores además), en 2021 están proyectadas cuatro competencias del SARR Series –carreras más cortas– con compromisos en Bolivia (15 al 18 de abril), Ecuador (15 al 18 de julio), Chile (13 al 15 de agosto) y Perú (7 al 10 de octubre). Todas se desarrollarán bajo la modalidad de Rally Raid y serán organizadas por entidades locales y contarán con el apoyo de la Asociación Argentina de Rally Raid.

Como sucede en el Dakar, en el SARR también los participantes se dividen en categorías. A diferencia de su mentor, aquí no compiten camiones. Sí lo hacen motos, autos, cuatriciclos y los UTV. Además, también participan competidores en la especialidad navegación (CaNav Rally Raid). La segunda edición tuvo como escenario el centro y norte de nuestro país. Las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta fueron sede de la prueba que recorrió 3200 kilómetros de pruebas especiales en sus ocho etapas.

Bicampeones. Los Yacopini, Juan Cruz navegado por su padre Alejandro, repitieron el triunfo en autos

El binomio mendocino conformado por Juan Cruz y Alejandro Yacopini volvió a ganar en la categoría T1.1 de autos. Con su Toyota Hilux V8, los cuyanos repitieron la victoria obtenida en 2020, la cual le abrió la puerta para, con apoyo de Toyota Gazoo Racing Argentina, poder debutar en el Dakar este año. En este caso, aventajaron por más de ocho minutos a sus escoltas, Javier Bobadilla y Adriano Dibatista (Chevrolet S10). Francisco Castro y Daniel López (Chevrolet Proto V8) completaron el podio en la división.

En la categoría T1.2 triunfaron los cordobeses Claudio Cavigliasso y Mónica Juárez (Toyota Proto Hilux V8), que prevalecieron por 6 minutos por sobre Maximiliano Iglesias y Enrique Genzelis (Toyota Hilux) y Ricardo y Federico Zurman (VW Amarok). En la T2 la definición fue más ajustada dado que la dupla cordobesa Jorge Mansilla-Ezequiel Amendola (VW Amarok) se quedó con el triunfo tras superar por sólo dos minutos a Jorge Alguacil y Álvaro Hidalgo (Toyota Hilux). Rodolfo y Nicolás Bollero (Toyota SW4), ocuparon la tercera posición.

Haciendo valer su experiencia –completó los seis Dakar que disputó–, el sanjuanino Alberto Ontiveros (Beta 430 RR) se impuso dentro de la categoría motos M1. El experimentado piloto de 44 años culminó la prueba con una tranquilizadora distancia de 28 minutos respecto del entrerriano Santiago Micheloud (Yamaha WR 450), quien lo escoltó.

En tanto que el pergaminense Joaquín Debeljuh Taruselli (Beta 430 RR) completó el terceto de punta. En tanto, en la división M2 el linqueño Diego Roldán fue el mejor el claro dominador con su KTM EXC 450. El ecuatoriano Mauricio Cueva (KTM 450), quien finalizó 2°, lo hizo a 59 minutos del líder. El oriundo de Chivilcoy, Tata Bonetto (KTM 450), ocupó la 3ª plaza.

Estreno. En su debut dakarino de 2019, el mendocino Notti colaboró con comunidades peruanas

La especialidad cuatriciclos también contó con tres divisiones. En la Q1 (los Quad Pro 4x2), el vencedor fue el cordobés Andrés Frini (Yamaha Raptor 700). El de Santa Rosa de Calamuchita sacó más de una hora de diferencia sobre Tomás Barria D’Avis (Yamaha Raptor 700), quien fue 2°. Facundo Viel (Yamaha Raptor 700) arribó 3°. Más ajustado fue el triunfo de Julio César Estanguet (Can-Am Renegade 800) quien se impuso en la división Q2 (Quad Pro 4x4). El de Río Cuarto doblegó a Carlos Di Natale por poco más de 16 minutos y por 24 al boliviano Nicolás Puma Mamani (Can-Am Renegade 800), quien fue 3°. Mucho más holgada fue la victoria de Eduardo Gianarello (Yamaha Raptor 700) en la Q3 (4x2). El bonaerense de Matheu lo hizo con más de tres horas de ventaja respecto de Matías Canalis (Yamaha Raptor 700). Ian Aburgeily (Yamaha Raptor 700) completó el podio.

La especialidad UTV fue la más nutrida con 24 participantes, superando por dos a las motos y a los autos, que contaron con 22 cada una. En la más potente, la T3.1, la dupla brasileña conformada por Rodrigo Oliveira Luppi y Maykel Justos (Can-Am Maverick X3) dominó con holgura la clasificación aventajando por más de una hora al binomio argentino compuesto por Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi (Can-Am Maverick X3). En tanto que los locales Federico Echegaray y Lisandro Sisterna (Can-Am Maverick X3) completaron el trío de adelante.

En la T3.2 el triunfo fue nuevamente para representantes de Brasil; en este caso ,Bruno Conti y Felipe Bianchini (Can-Am Maverick X3) superaron por 51 minutos a los argentinos Rafael Sendra y Fernando Martínez (Can-Am Maverick X3). Mientras que Nicolás Stratico y Tomás Rodríguez (Can-Am Maverick X3) finalizaron en la 3ª posición.

El costado solidario de Notti y Hernández

Además de enfrentarse a la dificultad y a las vicisitudes que presentan los caminos, hay pilotos que suman un desafío extra: la solidaridad. Ese es el caso de Matías Notti, quien en su debut en el Dakar en 2019 se propuso llevar adelante un proyecto mediante el cual recolectaría mediante donaciones alimentos, útiles escolares, materiales de construcción, ropa, frazadas, colchones, entre otras cosas, y entregarlas en diferentes lugares cercanos a la ruta de la competencia. En la mayoría de los casos se trataban de espacios carenciados.

Finalmente, Notti y un grupo de colaboradores pudieron concretar el anhelo de reunir material para la donación, la cuales se hicieron en sitios de Perú, dado que la Argentina no fue parte de la última edición en Sudamérica. Sin embargo, el cuyano de 44 años no se quedó ahí y fue por más: “Cuando empecé con la actividad en Mendoza me involucré para tratar de unir la pasión del deporte con algún fin solidario. Con el grupo que salíamos a andar en moto o bicicleta mezclábamos la aventura deportiva con el poder ayudar. Hacíamos travesías a puestos en la precordillera llevando alimentos no precederos, abrigo o lo que sea. El modo en el que te reciben te hace ver la vida de otra forma”, le expresó Notti a La Nacion por entonces.

Solidaridad. Ayudar a los más necesitados es la mejor recompensa para Matías Notti

Debutar en el Dakar fue cumplir su sueño como piloto y deportista extremo, y eso lo impulsó a ir por más. Sin poder ser parte de las ediciones 2020 y 2021, se preparó para correr la 2ª edición del SARR y seguir con su espíritu solidario. Junto a Fernando Hernández, también motociclista, conformaron el PADWOR Racing Team, un equipo que nació con el propósito de ser sponsor de competidores argentinos donde además de su nivel deportivo, han sido elegidos por transitar el camino de la solidaridad, agregando valor en su actividad deportiva y llevando a cabo acciones humanitarias en la zona en que la competencia tiene lugar.

Luego de estudiar el recorrido y conocer de sus necesidades, se seleccionaron, en forma conjunta con la organización, a dos comunidades que serían las destinarias de la misión solidaria. Las mismas fueron Tatón, una pequeña población de 300 habitantes situada en el departamento de Tinogasta, en la provincia de Catamarca; la otra fue Mogna, una colectividad de 150 habitantes perteneciente al departamento de Jáchal, ubicada en el noreste de la provincia de San Juan. Ambos lugares fueron visitados durante el recorrido del SARR 2021 y con la campaña que se llevó a cabo, cada comunidad recibirá una fuente de energía móvil alternativa (generador eléctrico).

Para poder concretar el propósito, fue de suma importancia la participación de los seguidores en la compra de merchandising (remeras, gorras, jarros térmicos) y memorabilia del evento, los cuales se localizan en el sitio oficial https://padwor-racing-team.pedidos.link La totalidad de lo recaudado ahí se destinó al propósito solidario de la compra de los dos generadores. Y todavía se puede seguir colaborando.

Por puntos y no por tiempos

En la especialidad CaNav Rally Raid (navegación), la competencia no se define por el cronómetro, sino que se toma a la calculadora como determinante. Es que la sumatoria de puntos que cada participante va acumulando en las diferentes etapas es la que determina al ganador.

En el SARR 2021, que marcó la primera y segunda fechas de la especialidad, el catamarqueño José Marcio Yampa (KTM 450 - N1), los puntanos Cleoris Manfre y Ramiro Corvalán (Toyota Hilux - N3) y Rubén Gerardo Lagoria, también de Catamarca (Yamaha Raptor - N2), fueron los vencedores en las tres divisiones. El catamarqueño Yampa, además, se impuso en la clasificación general.