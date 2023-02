Haval H6, llega la tercera generación de este SUV

escuchar

Haval, la marca de SUV del grupo automotriz chino Great Wall Motors (GWM) y representada en nuestro país por Car One, acaba de lanzar aquí la tercera generación de su sport utility mediano H6. Se trata del SUV más vendido en el gigante oriental y el único de este origen en estar entre los 10 más comercializados del mundo en 2021 (de hecho, desde su lanzamiento mundial ya se entregaron más de 10 millones de unidades).

Esta tercera generación no muestra grandes cambios estéticos (el diseño estuvo a cargo de Phil Simmons, ex diseñador de empresas como Land Rover y Ford), pero sí agrega muchos elementos de confort, como cámara de visión periférica 360° (gracias a las 5 cámaras y 16 radares instalados), sistema de estacionamiento asistido techo panorámico eléctrico, dos pantallas (una táctil de 10,25″ que reemplaza al panel de instrumentos y una para la central multimedia de 12,3″, Head Up Display, cargador inalámbrico para celulares, tapizados en cuero ecológico, etcétera.

Además, recibió un importante upgrade en el rubro seguridad que le permitió recibir 5 estrellas en las evaluaciones de seguridad realizadas por la ANCAP de Australasia en 2022. Entre los elementos destacados se incluyen de serie 6 airbags, control de velocidad crucero adaptativo inteligente con Stop and Go, anclajes Isofix, controles de estabilidad y tracción, asistente de descenso y arranque en pendientes, mitigador de rolido, asistencia de frenado con frenado autónomo de emergencia contra autos, peatones y bicicletas, sistema de mitigación de colisión secundaria y varias ADAS, como advertencia de cambio de carril, asistente de mantenimiento de carril, detección de punto ciego, advertencia de colisión trasera y mucho más.

En cuanto a la mecánica, mantiene el mismo motor turbonaftero de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 2.0 L de cilindrada, pero al que se le aumentó la potencia (pasó de 190 a 201 CV a 6000 rpm) y apenas se le disminuyó el torque (de 340 a 320 Nm entre las 1500 y 4400 rpm), asociado a una caja automática de doble embrague y 7 cambios. En cuanto a la tracción, se puede optar entre simple (delantera) o integral (4WD).

Los precios sugeridos al público son: H6 2WD, US$58.900, y H6 4WD, US$64.900.

