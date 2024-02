escuchar

Kia está exhibiendo en su espacio de Costa Esmeralda el Niro HEV, su crossover híbrido no enchufable para el segmento C. El Niro HEV fue reconocido como Mejor Auto del Mundo por el Women’s World Car of The Year (WWCOTY) y como Mejor Auto del 2023 por Cars.com, por ser uno de los vehículos más eficientes.

En el exterior se aprecia un diseño moderno y elegante centrado en la aerodinámica. Dicha silueta no solo es una cuestión de diseño, sino que denota en la reducción notable del consumo de combustible en comparación con modelos anteriores.

El interior de este modelo, que prioriza la comodidad y el espacio, está compuesto por materiales procedentes de la economía circular. El diseño de las superficies acolchadas por cuero sintético, el clúster LCD 10,3″ junto a su sistema multimedia de 8″ que proporciona la máxima visibilidad y los asistentes e insumos de seguridad como el sistema de asistencia precolisión o el sistema de asistencia precolisión en punto ciego, entre otros.

El nuevo Niro no solo presenta un diseño vanguardista que responde a la tendencia, sino que también llega con cambios que mejoran su eficiencia energética para convertirse en uno de los vehículos más sustentables y amigables para el ambiente del mercado. Para eso, está equipado con una mecánica compuesta por un motor 1.6 L y otro eléctrico, que en conjunto brindan de 140 CV y 265 Nm anexado a una caja automática de doble embrague y 6 marchas. La batería es de 1,32 kWh y, aseguran, puede recorrer 20,8 km por litro de combustible.