BMW lanza una moto deportiva que viene de Alemania con más de 200 CV

La industria de las motos atraviesa un gran presente que impacta en todos los segmentos, más allá de que hay algunos más favorecidos que otros. En este contexto se enmarca una gran cantidad de lanzamientos y uno de ellos surgió de la colaboración entre BMW Motorrad y BMW M, la división deportiva de la firma: se trata de la nueva BMW M 1000 XR, la propuesta más agresiva de la familia XR.

Pensada como un crossover de alto rendimiento, según la firma, la M 1000 XR combina versatilidad para viajes largos con un comportamiento que roza el de una superbike.

Debajo del carenado esconde un motor de cuatro cilindros y 999 cc derivado de la línea RR, capaz de entregar 201 CV a 12.750 rpm, lo que representa un salto de 31 CV frente a la S 1000 XR. El torque, en tanto, alcanza los 113 Nm, mientras que el régimen máximo trepa hasta las 14.600 rpm, cifras que dejan en claro su enfoque deportivo.

Cuenta con un motor de cuatro cilindros Joerg KuenstleJoerg Kuenstle

A nivel dinámico, la marca alemana también metió mano para reforzar ese carácter extremo. La aceleración se ve favorecida por una relación final más corta gracias a un piñón de 47 dientes, acompañado por una caja de seis velocidades con desarrollos más cerrados en cuarta, quinta y sexta marcha. Todo esto, sumado a un peso de 220 kilos con el tanque lleno, da como resultado una moto con reacciones rápidas y una entrega de potencia contundente.

Uno de los aspectos clave en su desarrollo fue la aerodinámica. La M 1000 XR incorpora alerones laterales (winglets) que no solo aportan a la estética, sino que cumplen una función concreta, la de mejorar la estabilidad a altas velocidades y optimizar el rendimiento en pista. Según datos de la marca, a 220 km/h generan una carga de 12 kilos, lo que ayuda a mantener la rueda delantera apoyada y reduce las tendencias al wheelie.

El equipamiento está orientado a la performance Joerg KuenstleJoerg Kuenstle

El equipamiento también está claramente orientado a la performance. Entre los principales elementos se destacan los frenos M con doble disco de 320 mm desarrollados con experiencia en el Mundial de Superbikes, suspensión con control dinámico de amortiguación, amortiguador de dirección ajustable y un completo paquete electrónico.

Este incluye Launch Control, Pit Lane Limiter, asistente de cambio PRO, control de tracción con función anti-wheelie, ABS Race y sistemas como el Brake Slide Assist, que permite gestionar derrapes de forma controlada en curvas.

Para la Argentina, además, la configuración suma de serie el paquete M Competition, que reduce el peso y eleva aún más el nivel de exclusividad. Incorpora llantas de carbono, múltiples piezas en ese material y detalles específicos tanto en la parte estética como funcional, junto con espejos ubicados en los extremos del manillar.

El modelo se lanzó con un precio de lista de US$50.900 Joerg KuenstleJoerg Kuenstle

En cuanto a posicionamiento, la BMW M 1000 XR se ubica como el tope de gama dentro de la familia, con un precio de US$50.900 en la Argentina, por encima de los US$36.900 que cuesta la S 1000 XR. La garantía es de tres años sin límite de kilometraje.