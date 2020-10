La extravagante colección de autos de Eddie Van Halen

Eddie Van Halen posa en 2008 junto a su amado Chevrolet 210 de más de 600 HP y la guitarra Wolfgang con el mismo código estético del auto Crédito: www.van-halen.com / Matt York

Jump!!! Go ahed and jump!! Dice el estribillo del hit más popular (por estas latitudes) de Van Halen, la banda de hard rock norteamericana. Su mítico cofundador y guitarrista, Eddie Van Halen (para muchos expertos y fanáticos uno de los más grandes del género por sus aportes e innovaciones técnicas), siguió adelante y saltó de este mundo el 6 de octubre pasado. El "rey del tapping", como se lo conocía por imponer y emplear a fondo este recurso de la guitarra, tenía solo 65 años cuando perdió la batalla definitiva con un cáncer de garganta.

Aunque quizá su nombre no signifique tanto para las nuevas audiencias, lo cierto es que Eddie Van Halen es una de las grandes leyendas de fines de los '70, los '80 y parte de los '90. Como otros músicos de rock de aquellos años (George Harrison, Nick Mason, Billy Gibbons y hasta nuestro Pappo Napolitano), EVH no solo era fanático de las guitarras: amaba los autos y la velocidad. Tanto que, aunque no muchos lo sabían, supo tener una gran y ecléctica colección con cierta devoción hacia los grandes americanos de los '50 y los '70 (todos Chevrolet y bien "tuneados"), los Lamborghini Miura, los Porsche 911 (aunque también tuvo algunas Ferrari), las infaltables pickups ("Chivas", por supuesto) y hasta un camión Dodge 1947 con mecánica del siglo XXI para ir al corralón o la ferretería.

Repasamos los más famosos y mejores vehículos que tuvo EVH, que los certificó para sus futuros dueños.

1. Chevrolet 210 1956 Pro-Street

Una de las joyas de la corona de Eddie. Este Chevy bermellón oscuro (que ya era deportivo en su época) es un "Pro Street hot rod", un auto de calle antiguo potenciado ¡Y cómo! El trabajo lo realizó el especialista Jim Van Gordon, que lo equipó con un enorme motor Chevy V8 de 7441 cc (454 pulgadas cúbicas) que desarrolla más de 600 HP. Listo para ir a las competencias del cuarto de milla, pero aún estrictamente legal para la calle, con su transmisión automática, diferencial Ford de 9 pulgadas con bloqueo Detroit Locker y ejes Mark Williams, conjuntos de resorte y amortiguador (tipo coil-over) en cada rueda, frenos a disco en las cuatro ruedas, llantas de competición (Weld 15" x 14"), neumáticos especiales Mickey Thompson (33 x 19,5") e interior también personalizado en tono gris oscuro. Este 210 y el Nomad 1956 fueron puestos bajo el martillo de la subasta de Barrett-Jackson por el propio Eddie Van Halen, en 2009, con un regalo extra: cada comprador se llevó una guitarra Wolfgang (la marca de EVH asociado con Fender, además del nombre de su hijo), réplica de su famosa "Frankenstrat", que él mismo creó como un Frankestein para unir el sonido de la Gibson Les Paul con los atributos de la Fender Stratocaster, a imagen y semejanza de la estética de cada auto. Este magnífico 210 se subastó en US$101.200.

2. Chevrolet Nomad 1956

También vendido en la conocida subasta de Barrett-Jackson en Scottsdale, Arizona, en 2009 (US$93.500), este station wagon celeste (Cashmere Blue) y blanco (con guitarra al tono) formó parte de la colección Harrah antes de llegar a manos de EVH, que lo restauró con un motor V8 Power Pack de 265 pulgadas cúbicas (4196 cc) y buenos 210 HP, además de incorporarle dirección asistida y discos de freno en las cuatro ruedas para detenerlo. "De todos los autos que tuve, siempre estuve cerca de este Nomad y del 210, porque participé mucho de su restauración y construcción; por lo tanto, son muy especiales para mí. Me duele desprenderme de ellos, pero no tengo tiempo de manejarlos y es una pena verlos parados sin que nadie los disfrute", dijo por aquel tiempo EVH.

EVH y su Chevrolet Nomad 1956, un station wagon familiar con picante motor V8 de 210 HP y guitarra Wolfgang con la misma estética

3. Chevrolet Nova 1970

No cabe duda que a Eddie Van Halen le gustaban los autos bien tuneados y picantes. Es el caso de esta coupé Chevy (estéticamente casi una Serie II, diseñada y producida en la Argentina en los '70, que EVH nunca debe haber visto), cuyo tunning lo hizo Jim Bassett del taller Bones Fab, en California. No se anduvieron con rodeos en cuanto al tren de fuerza: motor Chevrolet V8 LSX de 454 pulgadas (7.4 L) de 650 HP, caja de velocidades Tremec Magnum T56 manual de 6 marchas (usada por el Mustang, el Camaro y el Corvette) y diferencial Currie de 9 pulgadas. Las suspensiones y los frenos fueron cambiados por modelos de competición, incluyendo un esquema multilink de cuatro brazos en el tren trasero, y tremendas llantas de 7" de ancho por 18" de diámetro adelante y de 12" x 18" atrás. La pintura, realizada por House of Kolor, lleva nombre de jugo en sobrecitos "Tang yellow orange" y el capot tiene una gruesa línea negra, al viejo estilo racing. En julio pasado, el dealer Stephen Becker lo puso a la venta (sobre una base de US$100.000) en un lote que incluía también el Porsche 911 GT3 RS 2016 y el camión Dodge 1947 de la colección de EVH.

Chevrolet Nova 1970 con motor V8 de 650 HP y caja de Mustang

4. Lamborghini Miura S 1971

Edward Lodewijk Van Halen, Eddie para los amigos, había nacido en Amsterdam. Holanda (25/1/55). Quizá por eso tenía buen gusto para los autos: uno de sus modelos preferidos era nada menos que el Lamborghini Miura, la creación de Marcello Gandini que tiene varios "primer" en su haber (supercar, modelo de serie con motor central). Otros asocian la revolución que significó el Miura en el diseño con la que Van Halen hizo en el hard rock con su primer álbum (Van Halen). Como sea, Eddie percibía música en el motor de su Miura S 1971, tanto que utilizó el sonido que salía por los escapes (acelerando) para "mixearlo" en el tema Panama (del álbum 1984); cuentan que lo empujaron dentro del estudio y le "pegaron" varios micrófonos en el escape para grabar el sonido de esta Lambo que tuvo durante cuatro décadas. El Miura, chasis 4701, fue el regalo de bodas de su primera esposa, Valerie Bertinelli; por eso la patente, APR 11, registran la fecha del casamiento: 11 de abril de 1981. Aunque se divorció de ella en 2007, EVH mantuvo las placas en el auto. "Es un Go-Kart de 12 cilindros con carburadores Weber" opinaba EVH sobre su Miura, que vendió junto con la mayor parte de su colección en 2018. En aquel momento fue adquirido por We Are Curated, un dealer de autos de lujo y deportivos usados.

A diferencia del estándar, este Miura de EVH tiene dos grandes tomas de aire delante de las ruedas traseras (todas sobredimensionadas), que lo hacen el más ancho de su especie. No se sabe bien quién hizo este agregado, pero pudo haber sido hecha especialmente por la propia Lamborghini. Este Miura está equipado con un motor V12 de 3929 cc y 385 CV, más caja manual de 5 velocidades.

Lamborghini Miura S 1971, el sonido del escape está mixeado en el tema Panama

5. Porsche 911 GT3 RS 2016

Siguiendo por su gusto con los autos europeos, los Porsche 911 fueron una de las debilidades de EVH. El último fue este modelo (de la generación 991 del 911) especial para divertirse en un track day dentro de un circuito (lo que Eddie hacía a menudo). Van Halen se lo compró directamente a Porsche con pedidos específicos. Monta un motor boxer de 6 cilindros 4.0 L de 500 CV, por lo que acelera de 0 a 100 km/h en 3,3 s y alcanza una velocidad máxima de 311 km/h. "He tenido varios 911 y con todos ellos terminé haciendo algún trompo. No sé qué hizo Porsche con éste, pero aún bajo la lluvia por primera vez hice drifts con las cuatro ruedas y ¡nunca perdí el auto!", relató en un reportaje de hace un par de años EVH a la revista Car and Driver. Para más señales, este Porsche tenía la patente 5150B (como el nombre del álbum 5150 de 1986). El precio base para la venta pedido por el dealer de EVH fue de US$220.000.

6. Porsche 911 Turbo by RUF

Además del GT3 y otros 911, Eddie tuvo un Turbo de la generación 993 modelo 1996 color borravino, que se mantuvo estándar durante cuatro años hasta que el preparador especializado RUF le modificó el motor y le sacó unos cuantos "caballos" más cambiando el turbo, los árboles de levas, el sistema de escape y la ECU (el chip de la inyección electrónica). El de la foto, se lo compró como regalo por el éxito del álbum Fair Warning de 1981.

Fanátco de los Porsche 911, éste se lo compró como "regalo" por el éxito del álbum Fair Warning de 1981

7. Audi R8 Supercharged

En sus últimos año, EVH no prestaba demasiada atención a sus clásicos, entusiasmado por la performance y tecnología de los deportivos modernos; así que junto a su pistero Porsche tuvo un par de Audi R8 (ambos de la primera generación del modelo, la Type 42, que estuvo vigente entre 2006 y 2015) con algunas personalizaciones, como tuvieron todos sus autos. Uno tenía motor V8 (4.2 FSI) y el otro, motor V10 (5.2 FSI); a ambos les hizo agregar supercargadores (compresores volumétricas), por lo que se desconoce su potencia real, además de escapes especiales, más para hacer ruido que para la performance de los autos. Otro detalle es que ambos disponían de caja manual de 6 velocidades, por lo que Eddie era un norteamericano bastante atípico en sus gustos para manejar.

8. Ferrari 550 Maranello 2000

Se trataba de una Ferrari negra que fue la máquina pistera de Eddie antes que lo cautivara el Porsche 911 GT3. Eddie le hizo poner una jaula antivuelco, butacas de competición, llantas estilo Challenge y presumiblemente, conociendo al personaje, seguro tenía el motor y las suspensiones con algunos "toques mágicos" para divertirse en la pista.

La Ferrari 550 Maranello 2000 que Eddie usaba para "pistear"

9. Chevrolet C1500 Silverado 1993 "The Van Hauler"

Uno de los vehículos más famosos de EVH fue esta pickup cabina simple construida en 1993 a pedido de Eddie Van Halen por Boyd Coddington (que ya había tuneado "chatas" para Billy Gibbons de ZZ Top y Michael Anthony de Van Halen) y diseñada por el famoso Chip Foose. Atrás se eliminó el paragolpes hacia afuera y se colocó uno que sigue la línea lateral de la carrocería, nueva parrilla, pasarruedas más anchos para alojar llantas de 16" y pintura roja con líneas blancas y negras, inspirada en el mismo código estético de una de las guitarras Frankenstein de Eddie. Debajo del capot le pusieron un motor Chevy LT1 (el mismo V8 Small Block 5.7 L que usaba el Corvette, que entregaba unos 300 HP de potencia y 447 Nm de torque, más una transmisión automática 700R4) y en el eje posterior las suspensiones traseras independientes del Corvette. La pickup es conocida como la Van Hauler o Boyd's Hauler. Decidido a construir una segunda pickup Van Hauler, ésta fue sorteada por la revista Sport Truck y el ganador resultó Robert Cotter, un mecánico de General Motors de Lansing, Michigan.

Le segunda pickup tenía una configuración igual en lo mecánico (aunque suspensiones más bajas y con llantas de 16" más anchas), pero era más discreta: roja con una banda en toda la cintura con la firma estética de la misma guitarra que ilustró la primera. EVH la tuvo mucho tiempo y finamente se vendió en US$42.900 hace pocos años.

La primera pickup Chevrolet C1500 Silverado "Van Hauler" diseñada por Chip Foose con la estetica de la guitarra de EVH

10. Dodge COE "Stake-Bed" 1947

Un camión cabina tipo cab over (COE) de trompa corta, obviamente customizado con una mecánica del siglo XXI: motor Ford PowerStroke turbodiésel V8 7.3 L más caja de velocidades ZF manual de 5 velocidades, además de dirección asistida para facilitar la conducción. Eddie fue muchas veces visto con este Dodge yendo algunos sábados a los supermercados de la construcción.

Custom "hecha a medida" con motor Harley Davidson

Por si fuese poco, a EVH se lo vio con algunas motos, como una Harley Davidson Soft Tail 1991 personalizada y una extraña custom especial sin guarbarro trasero, horquilla tipo Earles y un gran bicilíndrico Harley dominando el conjunto. Así fue Eddie Van Halen: tan rápido con los dedos sobre las cuerdas de la guitarra como detrás del volante de un auto deportivo.

