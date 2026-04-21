Contra la moda SUV: una automotriz revive un segmento que parecía olvidado “gracias al pedido del público”

En medio de un mercado de lujo en crecimiento y con constante expansión de su oferta, Audi presentó en la Argentina el S5 Avant, que llega a completar la gama del A5 y con el que la marca inaugura el nicho de “station wagon deportivos”.

Llega a sumarse a un segmento muy exclusivo. “Es un auto deportivo, tecnológico, espacioso y de nicho. Muy aspiracional, lo van a tener pocas personas”, definió Conrado Witadatt, gerente general de Audi Argentina.

El modelo, que confirmaron que llegó al país por pedido del público, sale al mercado con un precio de US$109.200. Las unidades que se encuentran de camino al país ya se encuentran todas vendidas.

El modelo inaugura el nicho de los “station wagon deportivos” TSP - AUDI AG

Siguiendo esa línea, en una presentación llevada a cabo en el Audi Lounge, espacio exclusivo de la marca, el ejecutivo de los cuatro anillos comentó que se comercializarán a pedido.

Comenzado por su motor, el S5 Avant equipa un V6 3.0 L que otorga 367 CV y 550 Nm de torque entre las 1700 y 4000 rpm. Cuenta con la tracción quattro y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos.

El modelo equipa un motor V6 3.0 L, que otorga 367 CV y 550 Nm de torque

Su sistema es híbrido suave, combinando el mencionado impulsor naftero junto a un motor eléctrico. Al desacelerar, el generador en el motor recupera y almacena hasta 25 kW en una batería, lo que reduce el uso de los frenos.

Este almacenamiento utiliza una red de 48V y una batería de 1,7 kWh para alimentar el motor eléctrico. Durante la aceleración, el generador inyecta hasta 24 CV y 230 Nm de par extra para apoyar al motor de combustión (no se suma a la potencia ya mencionada).

Gracias a su tamaño, destaca el tamaño de su baúl y el espacio en las plazas traseras

A diferencia del sistema híbrido de la versión anterior, este permite una conducción parcialmente eléctrica, pero solo en maniobras de marcha atrás o estacionamiento, después es solo de apoyo.

Otra diferencia de esta generación es que incorpora el sistema “quattro ultra”, en reemplazo del diferencial central Torsen -con reparto 40:60- que funcionaba permanentemente en tracción total.

En este caso, la tracción es bajo demanda, lo que quiere decir que funciona principalmente como tracción delantera para ahorrar combustible, y se conecta el eje trasero solo cuando es necesario. El reparto puede llegar hasta 30:70, según el modo de conducción.

La suspensión es adaptativa y se rebajó en 20 mm para mejorar el centro de gravedad. Las llantas son Audi Sport de 20” con neumáticos run flat.

Las llantas son Audi Sport de 20” con neumáticos run flut

En el exterior la iluminación juega un rol central en la identidad del modelo, con los faros delanteros Matrix LED con firmas digitales seleccionables y los grupos ópticos traseros OLED digitales.

Estos últimos integran funciones avanzadas de iluminación adaptativa y comunicación visual en situaciones de conducción críticas, por ejemplo, ante una frenada repentina y la necesidad de llamar la atención del vehículo que viene detrás para que frene a tiempo.

En el exterior los faros delanteros son Matrix LED con firmas digitales seleccionables

En el interior, más allá de la esperada calidad de los materiales, tres pantallas son protagonistas del habitáculo. Enfrente del conductor tiene un cockpit de 11,9” configurable, proyectando la navegación en alta definición.

En el centro tiene una pantalla MMI panorámica de 14.5”, mientras que la zona del acompañante cuenta con un display táctil de 10.9” que permite navegación y consumo multimedia independiente. Cuenta con “Modo de Privacidad Dinámica” para evitar la distracción visual del conductor.

Equipa tres pantallas en su interior y asientos en microfibra y cuero TSP - AUDI AG

Parte del equipamiento de serie con el que cuenta, recordando que son modelos altamente personalizables, es el techo panorámico, butacas delanteras eléctricas deportivas —con memoria en la del conductor—tapizadas en microfibra y cuero; carga inductiva para smartphone con refrigeración y el sistema de sonido Bang & Olufsen con 16 parlantes.

Además, suma carga inductiva para smartphone con refrigeración y el sistema de sonido Bang & Olufsen con 16 parlantes

Uno de los opcionales es incorporar parlantes en el apoyacabezas, donde el conductor puede escuchar exclusivamente el sonido en una llamada mientras en el resto de los parlantes continúa sonando música.

En materia de seguridad y ADAS, incorpora una amplia gama de sistemas de serie como control de velocidad crucero adaptativo con frenado automático, asistente de mantenimiento de carril, aviso de cambio de carril, frenado automático de emergencia, cámaras de entorno 360 ° con vista Top View, sensores delanteros y traseros y asistente de estacionamiento Plus, entre otras.

Tiene un muy complete paquete de seguridad, entre el cuál se destaca la cámaras de entorno 360 ° con vista Top View TSP - AUDI AG

El station wagon deportivo arriba al mercado argentino en un momento muy exitoso para las marcas de alta gama. Según informó Audi, el mercado premium está creciendo un 42% contra el mismo período del año pasado.

De continuar la tendencia, desde la automotriz alemana consideran que podría ser “el mejor de los últimos 9 años para el segmento”.