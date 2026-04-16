Cuánto cuesta el Ford Territory en abril 2026

El Ford Territory se consolidó como uno de los grandes protagonistas del mercado argentino en el último tiempo. Durante 2025 registró 14.063 patentamientos, lo que representó un 2,4% del total. En lo que va de 2026, ya acumula unas 5808 unidades y elevó su participación hasta el 3,9%, confirmando su lugar como el SUV más vendido del país.

En marzo, el modelo patentó 1380 unidades, equivalente a un 3% del mercado total. Si bien se trata de un volumen algo inferior al de meses anteriores, le permitió mantenerse entre los modelos más relevantes del segmento y sostener su liderazgo dentro de los SUV.

Además, el Territory se posiciona como el modelo de origen chino más vendido en la Argentina. Se fabrica a partir de la alianza entre Ford y Jiangling Motors Corporation (JMC), y su desempeño encuentra parte de su explicación en la actualización que recibió en junio del año pasado, con mejoras en diseño, equipamiento y la incorporación de una versión electrificada.

El Territory se posiciona como el modelo de origen chino más vendido en la Argentina

En este contexto, la gama del SUV muestra ajustes en sus precios para abril, con reducciones en torno al 4%, a diferencia de los meses previos donde había predominado una estrategia de estabilidad. Así, los valores oficiales quedan configurados de la siguiente manera para abril:

Territory SEL: $48.110.210

$48.110.210 Territory Trend Híbrido: $51.400.580

$51.400.580 Territory Titanium: $56.032.510

De esta manera, el modelo presenta una baja en sus precios respecto a marzo, en una decisión que puede interpretarse como una estrategia para sostener su competitividad frente a una oferta cada vez más amplia, especialmente con la llegada de nuevos SUV importados y electrificados.

La gama del SUV muestra ajustes en sus precios para abril, con reducciones en torno al 4%

Más allá de los valores, el Territory mantiene los atributos que explican su éxito, como un buen nivel de equipamiento, la relación precio-producto y una propuesta que combina motorizaciones tradicionales con una alternativa híbrida. En un mercado que continúa reconfigurándose, el modelo de Ford sigue siendo una de las referencias dentro del segmento.