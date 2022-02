Técnicas de manejo: cómo conducir un 4x4 en el barro

Sin duda, cuando circulamos en todoterreno, una de las superficies más divertidas, emocionantes y que mayor adrenalina generan en los conductores, es el barro. La conducción es briosa, intensa, uno pone a prueba todas las virtudes del conductor al volante y exige al máximo el torque y la potencia del 4x4, algunos lo llaman el “Oro Negro” porque casi siempre es escaso; otros lo llaman “Barroterapia”, porque cuando uno conduce en el barro se olvida de todos los problemas. Manejar en el barro es realmente divertido y técnico, pero hay ciertos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de incursionar en esta superficie.

Como digo siempre, cuando hacemos todoterreno, cada superficie tiene un “aliado” y debemos conocer cuál es nuestro aliado y hacer todas las maniobras necesarias para ayudarlo, en el caso del barro, nuestro aliado es “la tracción”, y, cuando conducimos, debemos pensar todas nuestras maniobras para mejorar la tracción.

Para que nuestra experiencia sea segura y exitosa, debemos prestar atención a una gran variedad de ítems; entre ellos, uno de los más importantes es el neumático. El neumático y como lo utilicemos, marcará el nivel de tracción que logremos en el barro y el grado de seguridad con la que circulemos.

Agilidad. El barro requiere una conducción con ritmo; por lo general, en 4X4 alta (4H) para que la fuerza centrífuga del giro de las ruedas limpie los neumáticos

Como les decía, lo primero que tenemos que tener en cuenta son nuestros neumáticos. Siempre van a tener mejor rendimiento en el barro los neumáticos con dibujo en su banda de rodamiento; cuanto más agresivo el dibujo de la banda, mejor desempeño, esto significa, que si tenemos unos neumáticos 80-100% off-road (MT-MTR) montados en nuestro 4x4, vamos a tener un mejor rendimiento que si nuestros neumáticos son mixtos (50% on-road / 50% off-road, AT o ATR), y estos tendrán mejor rendimiento aún que los neumáticos de calle o 100% on-road (ST-HT). A medida que aumentamos nuestras prestaciones off-road en el tipo de neumático, incrementamos considerablemente nuestro rendimiento en esta superficie.

También existe siempre la posibilidad de colocarle cadenas en las ruedas traseras, delanteras o en las cuatro. Con cadenas podemos circular con excelentes prestaciones en el barro, independientemente del tipo de neumático que tengamos calzado en nuestro 4x4. Un neumático con cadenas es un verdadero “tractor”.

Otro aspecto importante es que siempre, pero siempre, nuestro neumático responderá mejor en el barro si le bajamos un poco la presión de inflado, porque el neumático al estar blando evacua mejor el barro que se impregna en el dibujo, que una vez que se llena deja a la cubierta prácticamente lisa. Pero la pregunta que debemos hacernos antes de bajar la presión de inflado del neumático es: ¿Cuál es la presión de inflado ideal para circular en esta superficie? La respuesta es sencilla: “depende”.

Configuración de inflado

Depende de varios factores, el principal es saber si nuestros cauchos tienen una construcción off-road; si fueron diseñados para prever prestaciones todoterreno. Cuando un neumático posee construcción off-road, sus laterales o costados están más reforzados, poseen compuestos que le otorgan mayor robustez y, por lo tanto, podemos bajar un poco más la presión de inflado que a un neumático que fue fabricado para asfalto, porque estos tienen laterales muy blandos. Cuando un neumático tiene el lateral o costado reforzado, pierde prestaciones en la ruta, dejan de ser 100% on-road y pasan a ser mixtos o de construcción todoterreno; esto nos otorga la posibilidad de configurar la presión con mayor margen, porque al circular por el barro con un caucho que fue construido para el asfalto, el lateral, al ser muy blando, cede ante la presión del barro y se mete entre el talón y la llanta, desinflando o destalonando el neumático. En cambio, al estar reforzado ofrece mayor resistencia al barro, posee un talón más grueso y nos permite circular minimizando el riesgo de destalonamiento. Tengan en cuenta que, cuando circulamos en el barro, nuestros neumáticos a veces hacen una huella profunda, donde los laterales están por debajo de la superficie y sufren muchísimo. Ahí es donde el barro puede meterse entre el talón y la llanta provocando la pérdida de presión o, peor aún, un destalonamiento. Créanme que es bien engorroso cambiar una rueda cuando estamos en medio de una superficie barrosa.

Superficie. Es importante saber qué tipo de terreno hay debajo del barro

Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de configurar correctamente la presión de inflado de los neumáticos, es saber qué hay debajo de la capa superficial de barro: si hay arena, cosa muy común, podremos desinflar un poco más; si hay piedras, podremos desinflar menos.

La mejor manera de corroborar la superficie es bajándonos del 4x4 y tocar con un palo para saber qué hay debajo de la capa superficial. Si abajo del barro tenemos arena, claramente podremos desinflar un poco más, aumentando considerablemente la tracción del neumático, pero recuerden que no podemos bajar tanto como si estuviéramos en la arena. Si hay piedras, de todas maneras es conveniente bajar la presión; pero no tanto, porque en el barro las ruedas tienden a derrapar, generando una fricción excesiva contra la superficie, corriéndose el riesgo de rozar una piedra con el lateral mientras el neumático está derrapando y producir un gran corte. En el caso de que les toque piedra debajo del barro, recomiendo bajar un poco la presión para ablandar el lateral. Porque, en caso de rozar una piedra, con el neumático muy duro aumentan las chances de rotura; en cambio, si está un poco más blando existe la posibilidad de que el caucho amortigüe el roce con la piedra y no lo rompamos.

A la hora de configurar la presión, también debemos tener en cuenta qué tipo de conducción vamos a realizar: si es una conducción recreativa, en la que no desarrollamos velocidad, podemos bajar un poco más el inflado, porque no exponemos tanto los laterales frente a la presión del barro; pero, si vamos a realizar una conducción deportiva o vamos a desarrollar mayor velocidad, ahí debemos priorizar la “salud” del neumático y solo podremos bajar un poco la presión de inflado.

También influye mucho en la configuración de inflado de los neumáticos el tipo de vehículo que estamos utilizando. Si es un vehículo muy pesado o llevamos mucha carga, no podremos bajar tanto como si se tratara de un vehículo mediano o liviano con poca carga.

Tracción. Aprovechar el torque y la potencia del 4x4 es fundamental

Por último, debemos tener en cuenta la experiencia del piloto, uno con más experiencia podrá bajar más la presión de sus neumáticos que uno sin ella, porque está capacitado para administrar correctamente las diferentes configuraciones.

Presión de los neumáticos

Cuadro de recomendación de configuración de presión de inflado, de acuerdo al tipo de vehículo y tipo de construcción del neumático. Se considera con poca carga. Los valores son orientativos.

Livianos

ST/HT

26-27 psi

AT/ATR

24-25 psi

MTR/MT

22-23 psi

Medianos

ST/HT

27-28 psi

AT/ATR

25-26 psi

MTR/MT

23-24 psi

Pesados

ST/HT

29-30 psi

AT/ATR

28-29 psi

MTR/MT

25-26 psi

Secretos de la conducción

La conducción en el barro debe ser ágil, a un régimen de revoluciones del motor constante, sin hacer maniobras violentas.

Si vamos a superar un obstáculo solamente, recomendamos poner la tracción en 4x4 y nuestra caja de transferencia en 4x4 baja o Low (4L); si el barro es extenso, tal vez nos convenga utilizar la caja de transferencia el 4x4 alta o High (4H), para obtener mayor fuerza centrífuga y “limpiar” el dibujo de nuestros neumáticos mejor.

La fuerza centrífuga que puede lograr una rueda girando, limpia el dibujo de nuestros neumáticos, logrando mejor tracción; ahora bien, es correcto acelerar para lograr fuerza centrífuga, pero una vez lograda la velocidad para una circulación ágil y dinámica, el secreto es “dosificar la aceleración” con aceleradas firmes y desaceleradas, para que no tome excesiva velocidad el vehículo y corramos el riesgo de perder el control.

Travesías. Siempre respetar la distancia entre los vehículos y que una sola persona tenga la voz de mando

Es importante que se ingrese a un obstáculo con barro moderando la velocidad, porque una entrada fuerte puede romper partes del 4x4 y se podría perder el control; una vez que las ruedas delanteras están en el barro, ahí si hay que acelerar, para que las ruedas giren rápidamente y la fuerza centrifuga de las mismas evacuen el barro del dibujo del neumático: un dibujo libre de barro logra mayor tracción. Es muy importante dosificar el acelerador, manteniendo el régimen de revoluciones, pero sin perder el control del vehículo; esto se hace acelerando y desacelerando, porque si dejamos el acelerador al máximo, corremos el riesgo de incrustarnos contra un árbol, caernos a la banquina o golpear una piedra.

A veces, tiene buen resultado mover el volante del 4x4 de derecha a izquierda rápidamente, mientras estamos atravesando el obstáculo con barro, eso hace que el dibujo del costado de las ruedas delanteras, raspe un poco más el barro y se gane tracción.

Es muy importante que apenas hayamos superado el obstáculo de barro, nos detengamos a cero, que dejemos de acelerar, porque si las ruedas delanteras quedan apuntando para alguna dirección, al morder la parte seca pueden causarte un problema al salir disparado el vehículo hacia donde apuntan; por eso, siempre que superamos un obstáculo de barro, ¡debemos detenernos y evaluar como continuar!

Virajes. Para doblar en el barro hay que desacelerar para transferir peso al eje delantero

Cuando conducimos en el barro, lo hacemos con aceleraciones firmes, decididas, por todo lo que comentaba anteriormente; pero cuando aceleramos, enviamos todo el peso del vehículo al eje trasero, y nuestro eje delantero, junto con la dirección del vehículo, quedan prácticamente sin peso, entonces se hace difícil doblar; es más, doy un ejemplo, estamos circulando en una calle de campo repleta de barro y tenemos una curva a la izquierda, si nuestra aceleración es constante, el vehículo no va a doblar aunque nosotros giremos totalmente el volante a la izquierda. Esto se debe a que el eje delantero, donde esta la dirección, prácticamente no carga peso, entonces las ruedas delanteras patinan en vez de dirigirnos hacia donde queremos ir. Lo más probable es que sigamos de largo y caigamos a una zanja. Ahora bien, si vamos conduciendo a velocidad constante y queremos tomar la curva, la técnica es desacelerar para transferir el peso del eje trasero al delantero para recuperar dirección cargando peso sobre las ruedas delanteras; de esta manera podremos doblar. Una vez en la recta volvemos a dosificar la aceleración hasta lograr la velocidad adecuada.

Si vamos a realizar un rescate en el barro, es muy importante hacerlo con precaución, tomando todas las medidas de seguridad y analizando cuál es la mejor técnica de rescate. Siempre recomendamos utilizar el malacate, porque es más seguro que la eslinga en esta superficie, y que siempre una sola persona lleve la voz de mando, así se evitarán accidentes o problemas.

El autor es director de X-Perience Tour; josemujica@4x4on-line.com