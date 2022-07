Test drive: Chevrolet S10 LTZ, a la altura de las mejores

Desde que hace unos años las pickups medianas dejaron de ser exclusivamente vehículos de trabajo para convertirse en polivalentes, las automotrices comenzaron a ofrecer cada vez más modelos y versiones. Por la comodidad que brindan tanto para viajar como para moverse en distintos ámbitos –muchas, además, ofrecen la posibilidad de incursionar en distintos terrenos sin sobresaltos–, las variantes son cada vez más y ya no sorprende que en muchos casos la oferta de un modelo sobrepase la decena de variantes.

En el caso de la Chevrolet S10 –la única de las más tradicionales que se fabrica en Brasil y no en nuestro país–, el portafolio se compone de diez versiones, en la que esta LTZ es la anterior a la tope de gama High Country.

Largo: 5,356 m

Ancho sin y con espejos: 1,874 y 2,132 m

Alto: 1,798 m

Distancia entre ejes: 3,096 m

Despeje: 213 mm

Volumen caja carga: 1,061 m3

Capacidad de remolque: 3500 kg

Capacidad del tanque: 76 L

Neumáticos: 265/60 R18″

Estéticamente muestra los cambios que se le hicieron en la última actualización a finales de 2020, y en el caso de esta versión agrega como elementos distintivos manijas de puertas, molduras de puertas y espejos exteriores cromados; llantas de aleación de 18″ (calzan neumáticos 265/60); faros delanteros con máscara oscurecida; portaequipaje en cromado, y los estribos laterales.

En el interior las modificaciones fueron sutiles, pero mantiene la misma fisonomía característica de la marca. Al muy buen espacio interior y las confortables butacas tapizadas en cuero (la del conductor se regula eléctricamente), el ajuste de la columna de dirección en altura y profundidad permite encontrar fácilmente la posición de manejo.

Chevrolet S10 LTZ AT Espacio y alto nivel de equipamiento en esta S10 LTZ

Además, tiene un equipamiento de confort completo entre el que destaca la cámara de retroceso, los sensores de estacionamiento delanteros y traseros, el sistema de encendido remoto y el climatizador automático, entre otros.

Pero además, es la primera camioneta del país en ofrecer conectividad nativa, ya que gracias a contar con un chip tiene una intensidad de señal hasta 12 veces mayor a la de un smartphone lo cual permite conectar hasta 7 dispositivos al mismo tiempo. Este se asocia a una nueva pantalla táctil de 8″ que opera con la nueva generación multimedia de MyLink compatible vía Bluetooth con Android Auto y Apple CarPlay. Por supuesto, también cuenta con el sistema de asistencia permanente On Star.

De las mejores

La mecánica es la misma que equipa a toda la familia S10: cuenta con el motor turbodiésel de 4 cilindros en línea y 2.8 L con inyección por Common-Rail y turbo de geometría variable, que entrega 200 CV de potencia a 3600 rpm y un par de 51 kgm a 2000 rpm, anexado a una transmisión automática de 6 velocidades con convertidor de par, mientras que la tracción es 4x4.

Este propulsor no solo es uno de los más potentes del segmento (sin contar las versiones especiales), sino que demuestra una eficiencia y solvencia fenomenal: empuja siempre y responde sin titubeos en todo el rango de vueltas, mientras que la muy bien relacionada caja (de las tradicionales) pasa los cambios sin tironeos y en el régimen justo.

Por eso es que muestra muy buenas prestaciones: acelera de 0 a 100 km/h de 10,5 s; de 0 a 400 m de 17,5 s; de 0 a 1000 m en 33 s, y recupera de 80 a 120 km/h en 7,7 s.

Nuevo frente para la Chevrolet S10 LTZ AT

En cuanto a los consumos son también muy correctos: en ciudad gasta unos 11,5 L/100 km mientras que en ruta a 120 km/h baja a cerca de 10 L/100 km.

Dos aspectos para destacar son el confort de marcha y el comportamiento dinámico, que sin duda son de los mejores del mercado: cómoda, silenciosa, aplomada, estable, hacer largos recorridos en ruta a bordo de esta chata es un verdadero placer.

Además, si se desea incursionar en el fuera de pista no hay problema, ya que la doble tracción con el sistema de acople electrónico Shift on the Fly funciona a la perfección y transmite una gran seguridad, apoyado en un muy buen chasis y en un esquema de suspensiones perfectamente equilibrado (de hecho, no rebota tanto cuando se viaja sin carga).

Motor: turbodiésel

Cilindros: 4 en línea

Cilindrada: 2776 cc

Compresión: 16,5:1

Válvulas: 16

Par: 51 kgm a 2000 rpm

Caja: automática de 6 marchas

Tracción: 4x4

Y el ítem seguridad no se queda atrás: en este caso ofrece un equipamiento completísimo que incluye 6 airbags, frenos con ABS y EBD, anclajes Isofix, controles de tracción y estabilidad, control electrónico de descenso, asistente de arranque en pendiente y control de balanceo de remolque, junto a un paquete de ayudas a la conducción compuesto por alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, asistente de frenado inteligente, alerta de cambio de carril involuntario, entre otros.

El precio sugerido al público es de $9.468.900, y está en el rango de valores de este tipo de vehículos.