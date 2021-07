Test drive: Ford F-150, un ícono real que sigue en la cima

Expertos en marketing y venta, periodistas e incluso los usuarios, abusamos de la frase “este es un vehículo icónico”. Muchos modelos no llegan a tal altura por más que lo digamos. Pero hay otros que son íconos a los que no les hace falta colgarles la etiqueta.

La pickup Ford F-150, que se acaba de lanzar en el país, es un ícono por derecho propio. La Serie F hace 40 años que es la camioneta que más se vende en Estados Unidos y en los últimos tiempos también en el mundo. Desde 1977, se llevan comercializadas más de 27 millones de unidades y solo el año pasado superó los 950.000 vehículos.

Por algo debe tener tanto éxito, ¿no? Y las respuestas las empieza a dar la propia chata con su presencia imponente (la trompa es más alta que el techo de muchos coches), que se asocia con una estética que le hace juego para mostrarla tan robusta y poderosa como es realmente. Uno de los objetivos de la renovación del modelo, sutil en lo estético, pero más profundo en lo tecnológico (con la inclusión de asistentes de manejo semiautónomos), respecto de la generación anterior, que llegó al país a fines de 2019 (en versiones Lariat y Raptor).

Estética imponente y carrocería de aleación de aluminio Prensa Ford

La carrocería de la flamante Ford F-150 Lariat Luxury 2021 (única versión que llega por ahora) no solo es imponente, tiene materiales de avanzada: aleación de aluminio de alta resistencia y grado militar, lo que la hace más liviana (para cuidar la relación peso/potencia) y flexible para evitar abolladuras.

Mecánica

Motor: naftero

Cilindros: 8 en V

Cilindrada (cc): 4949

Compresión: 12:1

Válvulas: 32

Potencia (CV/rpm): 400/6500

Par (kgm/rpm): 55,3/4250

Caja: automática de 10 marchas

Tracción: 4x4

Lo que no cambia es el corazón de esta chata diseñada al gusto norteamericano: no puede faltar el motor V8. Para cumplir con la demanda, esta F-150 Lariat está equipada con el conocido motor naftero Coyote 5.0 L, que desarrolla una potencia de 400 CV a 6500 rpm y un torque de 542 Nm (55,3 kgm) a 4250 rpm. Se combina con una caja de velocidades automática de 10 marchas convencional (con convertidor de par) que, sencillamente, funciona a la perfección: el conductor ni se entera los pases de cambios y siempre está lista para responder a las exigencias del acelerador. Por eso, no puede sorprender que para mover los 2130 kg de peso (vacía) necesite solo 7,4 s para acelerar de 0 a 100 km/h; 15,5 s para la milla (0-400 m) y 4,4 s para recuperar de 80 a 120 km/h.

Muchos pensarán: pobre bolsillo con el V8. Está claro que no es un downsizing, pero con los ocho modos de marcha electrónicos (Normal, Sport, Resbaladizo, Ecoselect, Nieve/Arena, Barro, Roca/Trepada) y la caja de velocidades, que en la ruta/autopista a 120 km/h va en 10ma. a solo 1700 rpm, el consumo puede parecer alto desde las cifras absolutas, pero contenido desde las relativas con motores similares de antaño. Así, en un recorrido mixto (ciudad/autopista) de 330,6 km, el promedio de consumo fue de 13,8 L/100 km. Concretamente, en ciudad requiere 16,3 L/100 km, a 120 km/h el gasto es de 14,8 y a 100 de 11,2. Con un tanque de 136 litros, la autonomía supera los 800 km, incluso en la ciudad.

Dimensiones y capacidades

Largo: 5,885 m

Ancho (sin espejos/con espejos): 1,029 / 2,431 m

Alto (sin carga):1,961 m

Distancia entre ejes: 3,693 m

Capacidad de carga: 1068 kg

Capacidad del tanque: 136 L

Peso: 2130 kg

Peso Bruto Total: 3198 kg

Ángulo de ataque: 24,3°

Ángulo de salida: 25,3°

Despeje del suelo: 239 mm

Habitáculo. Todo es tamaño extra large: espacio, tablero, pantalla, consola y gavetas al servicio del confort

A pesar de su tamaño (5,885 m de largo y 2,431 m de ancho, con espejos, y 1,961 de altura descargada), en ruta, autopistas y todo tipo de caminos (porque además es doble tracción con selector 2H –simple trasera –, 4H –alta –, 4A –automático – y 4L –baja –; a lo que suma bloqueo de diferencial trasero y control electrónico de descenso), manejarla es un placer: hipercómoda, suave, con gran confort de marcha (amortiguadores delanteros off-road de gran absorción y recorrido) e impecable comportamiento dinámico (muy dócil, preciso y confiable). ¿Y en la ciudad? No hay mayor problema para moverse en el tránsito, porque tiene una dirección eléctrica muy rápida, excelentes frenos para un peso de más de 3 toneladas (100 km/h a 0 en 48 m y 60 km/h a 0 en 17 m) y no es más grande que un furgón utilitario. El problema es encontrar lugar para estacionar, pero eso no es culpa de la F-150. Para todo esto, además contamos con el sistema semiautónomo de asistencia a la conducción Ford Co-Pilot 360 que incluye ayudas (ADAS) como control de velocidad crucero adaptativo con función Stop&Go, sistema de precolisión con frenado autónomo de emergencia y detección de peatones, mantenimiento y centrado del carril, alerta de punto ciego y tránsito cruzado, cámara 360° con pantalla dividida y vista Top View (invalorable para estacionar), control de remolque de tráiler y varias más.

Tablero y pantalla táctil,ambos de 12 pulgadas, y con una interfaz práctica y de fácil lectura

El habitáculo es enorme: cinco pasajeros pueden viajar en la F-150 sin la menor dificultad y la posición de manejo es excelente (butaca eléctrica y con 3 memorias). Además, la gaveta central es un baúl, cuya tapa se transforma rápidamente en una mesa plegable entre las dos butacas delanteras: la F-150 Lariat Luxury abunda en estas soluciones para facilitar la vida a bordo y el acceso, como los amplios estribos laterales (quizás lo único que puede limitar un poco el estupendo comportamiento off-road por achicar el ángulo ventral en las crestas), el estribo-escalera que se despliega para ascender a la caja de carga (amplia: 1,704 m x 1,298 x 544) y más. La capacidad de carga que permite la suspensión trasera con elásticos es de 1068 kg y la de remolque (uno de los leit-motiv en Estados Unidos) es de 5897 kg.

Solución práctica: escalera para subir a la caja de carga Prensa Ford

Del equipamiento basta decir que no le falta nada: mejor que el de más de un automóvil lujoso. Para destacar, la enorme pantalla táctil de 12″ del sistema multimedia con navegador. CarPlay, Android Auto, audio Premium Bang&Olufsen con 8 parlantes y subwoofer, y muchísimos otros elementos. En suma un ícono de verdad, cuyo precio aquí es US$69.990.