Test drive: probamos el Ford Bronco Sport Big Bend, un potro más tranquilo

En Estados Unidos el Ford Bronco dejó una huella imborrable como símbolo de vehículo para el off-road, mientras estuvo en el mercado durante tres décadas (1966-1996). Hace pocos años la marca del óvalo tomó una decisión que parecía difícil de entender: salvo el Mustang, su gran ícono, no fabricaría más automóviles. Solo se dedicaría a los pujantes SUV, las pickups y los utilitarios que, según las finanzas, resultan más rentables con menor volumen de producción.

En ese contexto cobró vida el resurgir de otro de sus íconos, un “potro salvaje” como el Mustang: el desaparecido Bronco. Que regresó con ganas de ser la estrella del rodeo en el mundo SUV actual, sin renegar de sus orígenes: carrocería “cuadrada”, aspecto áspero y, algo que los cada vez más domésticos y urbanos SUV han perdido: gran capacidad off-road para enfrentar cualquier tipo de superficie. Hoy que los autos deportivos solo pueden disfrutarse en un autódromo, este tipo de 4x4 rudos vienen a aportar la diversión del manejo en terrenos difíciles.

El nuevo Bronco es un producto global, con el estilo SUV, el equipamiento y la tecnología que requieren los usuarios de esta época. Por eso, ya no es patrimonio de Estados Unidos, donde se presenta con tres carrocería: 2 y 4 puertas y Sport, que es la que llegó a nuestro país en dos versiones: la entrada de gama Big Bend, con motor 1.5 L turbo, que desarrollaremos en esta edición, y la más potente Wildtrak, con impulsor de 2.0 L y 240 CV de potencia (test publicado el 1° de abril, https://bit.ly/346FfKG).

Además del motor, hay varias diferencias entre ambas. Una es el rodado, de 18″ para la Big Bend, con cubiertas Michelin Primacy A/S (All Season) 225/60 R18, que brindan mayor confort de marcha y tracción en asfalto, y de 17″ con neumáticos de más perfil y dibujo trialero (All Terrain) para la Wildtrak, que tiene amortiguadores más robustos, mayor despeje del piso y otras protecciones, que denuncian el carácter de una y otra versión: más “urbano” y civilizado el de la Big Bend (aunque con tracción 4WD), y más todoterreno la Wildtrak.

Diseño interior. Sin alardes estilísticos, pero con todos los comandos bien ubicados y al alcance

Ford ha transformado a Bronco en una submarca: el logo del caballito encabritado está por todos lados, mientras que el óvalo de Ford solo aparece pequeño a la izquierda del portón trasero. Como sea, el aspecto del Bronco Sport es imponente, musculoso y aguerrido. Las líneas bien cuadradas de otrora lógicamente fueron suavizadas con cierta curvatura del frontal, que integra el nombre del modelo con las ópticas full LED y otros relieves en el capot, los laterales, el techo y el portón trasero, cuya luneta se puede abrir en forma independiente. El resto del diseño apela a los recursos de los SUV actuales: fenders plásticos en los pasarruedas y rieles de techo, entre otros. Obviamente, es un imán de atracción.

El motor del Ford Bronco Sport Big Bend es el Ecoboost 1.5 L de 3 cilindros en línea que, con inyección directa de combustible y turbocompresor, desarrolla una potencia de 175 CV a 6000 rpm y un par de 258 Nm a 3000 rpm, que se combina con una caja automática de 8 marchas muy rápida y sin patinamientos (del tipo convencional, con convertidor de par), aunque sin opción secuencial-manual ni levas en el volante en esta versión (sí en la Wildtrak). De hecho, la selectora de cambios es un dial en la consola por delante del dial del sistema 4WD G.O A.T (por Goes Over Any Terrain –”va sobre cualquier terreno”; que juega con GOAT, Greatest Of All Times, “el mejor de los todos los tiempos”), que tiene 5 modos: Normal, Eco, Deportivo, Lodo y Resbaladizo (el Wildtrak tiene dos más: Arena y Rocas).

Ficha técnica

Motor: naftero turbo

Cilindros: 3 en línea

Cilindrada: 1497 cc

Válvulas: 12

Potencia: 175 CV a 6000 rpm

Par: 26,3 kgm a 3000 rpm

Caja: automática de 8 marchas

Tracción: integral 4WD

Largo: 4,386 m

Ancho: 1,888 m

Alto: 1,785 m

Distancia entre ejes: 2,67 m

Capacidad del baúl: 638 L

Capacidad del tanque: 60 L

Peso: 1573 kg

Consumo: 12 L/100 km en ciudad; 8,3 L/100 km en ruta

Precio: US$44.200

Como sea, esta Big Bend es bien ágil y con muy buenas prestaciones, para sus 1573 kg, en aceleración (en Normal): 0-100 km/ h en 9,6 s; 0-400 m en 16,8 s (a 133,95 km/h); 0-1000 m en 31,1 s y recuperación de 80 a 120 km/h en 6,8 s. En cuanto a los consumos, en ciudad se va arriba, 12 L/100 km; pero en autopista (130 km/h a 2100 rpm), baja a 8,3 L/100 km.

El confort de marcha de las suspensiones es impecable, muy mullido y cómodo (uno de los puntos salientes de la versión), y tiene un andar aplomado, pese a su altura, en la ruta. Cuenta con ESP y control dinámico de torque en curvas, además de los ADAS: asistente de mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, freno autónomo de emergencia con detección de peatones y luz alta automática. Dos felicitados: uno para la dirección eléctrica, rápida y precisa para cualquier maniobra, y los frenos, que lo detienen de 100 km/h a 0 en 44 metros.

El habitáculo es amplio a lo ancho y alto, por lo que resulta muy cómodo en ambas dimensiones; en cambio, atrás es justo el espacio para las piernas de un adulto de 1,80 m. El baúl es amplio y muy práctico con una tapa y piso de goma removibles que sirven de mesa de camping, el volumen es de 638 L. La posición de manejo es alta y confortable (butaca con regulación manual y tapizado textil) y con un tablero analógico (velocímetro, tacómetro y medidores de temperatura y combustible) más display TFT de 4,2″. La pantalla central del sistema de conectividad Sync 3 es de 8″ (con buena resolución) y muestra las imágenes de la cámara trasera y las funciones de GPS y de conexión (Android Auto y Apple Car Play), además incluye un cargador inalámbrico para celulares. La nota de seguridad pasiva la dan los siete airbags (frontales, laterales, de cortina y de rodilla para el conductor) y los anclajes Isofix para SRI de niños.

Compartimiento de carga de 638 litros, con práctica tapa y piso de goma removibles

Los materiales y calidad de terminaciones son muy buenos (se fabrica en México) y cuenta con un equipamiento más limitado que la Wildtrak (por ejemplo, climatizador monozona, alzacristales one touch solo para el conductor y otros), pero sin faltantes que se extrañen. El precio es de US$44.200.