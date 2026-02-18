Stellantis frena la producción en su fábrica de Buenos Aires

Stellantis anunció una parada operativa en su planta de El Palomar, suspendiendo sus actividades en lo que resta de febrero, tras los feriados de Carnaval. Esta medida temporal busca “adecuarse a la dinámica de producción y a las condiciones del mercado automotor”, según definieron desde la compañía.

La interrupción de las operaciones tendrá lugar en dos fases. Primero, del 18 al 20 de febrero, y luego, del 23 al 27. La reanudación de la modalidad habitual de trabajo está prevista para el lunes 2 de marzo. En la planta ubicada en la provincia de Buenos Aires fabrican los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner y el Citroën Berlingo.

Durante el período de inactividad, la compañía aprovechará para llevar adelante tareas de mantenimiento y una “readecuación operativa” en sus instalaciones. Un objetivo primordial de esta pausa estratégica es “agilizar las gestiones necesarias para asegurar la llegada de insumos”, garantizando así una eficiente reanudación de la producción una vez finalizado el cese.

Desde Stellantis se subrayó que esta decisión es una “adecuación estacional a la dinámica productiva y del mercado” y que “no implica modificaciones en la estructura ni en los planes futuros de la compañía” buscando transmitir estabilidad a sus operaciones en Argentina.

En cuanto al impacto en el personal, la empresa informó que los empleados bajo convenio colectivo recibirán una compensación económica durante los días de suspensión. Específicamente, percibirán el equivalente al 70% de sus haberes habituales, de acuerdo con el acuerdo colectivo vigente rubricado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) el pasado 3 de febrero.

La determinación de Stellantis en El Palomar se inscribe en un escenario desafiante para la industria automotriz argentina en el inicio de 2026, marcada por una significativa retracción en los volúmenes de fabricación. Según datos recientes de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), la producción nacional de vehículos en enero alcanzó las 20.998 unidades, una caída del 20,7% en comparación con diciembre de 2025 y un contundente descenso interanual del 30,1% respecto a enero de 2025.

Este registro para el primer mes de 2026 es el más bajo para un enero desde el año 2020 y consolida una tendencia de siete meses consecutivos de caída para la industria, señalando un período de contracción prolongada.

El panorama de las exportaciones también refleja esta tendencia negativa. En enero se exportaron 9759 unidades, equivalentes al 46,5% de la producción mensual. Este volumen mostró una fuerte baja del 51% en comparación con el mes anterior y del 12,3% frente a enero de 2025. La disminución en los envíos al extranjero intensifica la presión sobre las terminales automotrices locales, que dependen fuertemente de la demanda en mercados regionales.

Cabe remarcar que la caída en el sector encontró justificación también en la menor cantidad de días trabajados y a las adecuaciones que se realizaron en diferentes plantas para nuevos modelos. Para poder evaluar el desempeño anual con mayor claridad, será necesario esperar al cierre del primer trimestre.