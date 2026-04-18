Las cosas que nunca hay que usar ni hacer al lavar el auto

Muchas personas deciden lavar el auto por su cuenta, ya sea para ahorrar dinero, por una cuestión de practicidad o simplemente por el disfrute de la actividad. Sin embargo, un accionar aparentemente inofensivo puede convertirse en un daño para la pintura si se repiten ciertos errores muy comunes.

A diferencia de un golpe o un rayón puntual, el desgaste que provoca un mal lavado es silencioso y progresivo. No suele notarse de un día para el otro, pero con el tiempo termina apagando el brillo del auto y dejando visibles esas marcas finas que aparecen bajo el sol o la luz artificial.

Uno de los errores más habituales es lavar el auto con la chapa caliente o bajo el sol directo. Cuando la superficie está caliente, el agua y el shampoo se evaporan demasiado rápido, dejan marcas y obligan a frotar de más para corregirlas.

Uno de los errores más habituales es lavar el auto con la chapa caliente o bajo el sol directo FaustFoto - Freepik

Ese exceso de fricción termina siendo el primer paso hacia los rayones. Por eso, siempre que sea posible, conviene lavar a la sombra y con la carrocería fría, evitando hacerlo apenas después de manejar.

Otro clásico es recurrir a detergente de cocina u otros productos domésticos. Aunque limpian bien, no están pensados para la pintura automotriz: su poder desengrasante puede eliminar la cera o capas protectoras y dejar la superficie más expuesta al sol, a la contaminación o la suciedad.

Es un error utilizar productos que no están pensados para la pintura automotriz PondPond - Shutterstock

También es frecuente subestimar las herramientas que se usan. Esponjas comunes, trapos viejos o cepillos pueden retener tierra y partículas que luego se arrastran sobre la pintura como una lija muy fina. El daño no siempre se percibe en el momento, pero se acumula en cada lavado.

Algo similar ocurre cuando se empieza a frotar sin haber enjuagado antes. Si el auto tiene polvo, barro liviano o restos de tierra de la ruta, ese material debe retirarse primero con abundante agua. Frotar directamente sobre la suciedad seca multiplica el riesgo de rayar el barniz, incluso usando buenos productos.

No se debe enjuagar nunca sin antes mojar el vehículo REDPIXEL.PL - Shutterstock

El uso de un solo balde para todo el proceso es otro punto crítico. Cada pasada del guante o paño recoge partículas que, si no se eliminan correctamente, vuelven a la pintura en la siguiente pasada. Por eso, se recomienda separar el agua jabonosa del agua de enjuague, una forma simple de reducir el arrastre de suciedad.

Tampoco conviene mezclar carrocería y llantas con los mismos elementos. Las ruedas concentran polvo de freno, partículas metálicas y arena. Llevar eso a un guardabarros o a una puerta casi garantiza marcas visibles con el tiempo.

El secado suele ser tan agresivo como un mal lavado. Arrastrar una toalla áspera, sucia o ejercer demasiada presión puede marcar la pintura incluso después de haber lavado correctamente.