Así es la nueva Volkswagen Tiguan que llegará a la Argentina

El mercado automotor argentino registra niveles de ventas que no se veían hacía siete años. Con patentamientos en constante alza, las automotrices apuestan no solo por una mayor oferta de modelos sino por más variedad, concretando lanzamientos entre renovaciones y unidades inéditas para complementar su portfolio local.

En ese sentido, esta vez fue el turno de Volkswagen, que venía de protagonizar la presentación del nuevo Tera y ahora amplía su propuesta para la Argentina con un SUV que se ubica en el extremo superior de su gama local.

Se trata del nuevo Tiguan, que se construye sobre la plataforma MQB Evo y llega al país desde México con un fuerte foco en el diseño, en la tecnología, confort y equipamiento. Se venderá en dos versiones: Life y R-Line, ambas equipadas con un motor 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de siete relaciones tipo DSG y con tracción delantera.

La selectora de marchas se encuentra tras el volante, ampliando el habitáculo y ofreciendo más confort y espacio de guardado veglio martin

La novedad está en el diseño. Desde la marca comentaron en el lanzamiento que si bien es un facelift de la unidad, los cambios lo posicionan como “un auto 100% nuevo”. Incorpora por primera vez en un modelo de Volkswagen en el país lo que se define como “firma nocturna” con los emblemas iluminados tanto en el frente como en la parte trasera.

La versión tope de gama equipa novedades en cuanto a la iluminación veglio martin

A diferencia de la versión anterior, esta unidad crece en dimensiones ganando cuatro centímetros de ancho y tres de alto y con un diseño que busca asemejarse a los SUV más tradicionales, con líneas más definidas.

En cuanto a equipamiento, se presentan varias novedades no solo para el segmento sino para el portfolio de Volkswagen. La versión Life equipa llantas de aleación de 18″, faros LED en todo el auto, manijas de puerta iluminadas y portón trasero de baúl con apertura y cierre eléctrico.

Tecnología y confort son las principales fortalezas de esta unidad veglio martin

En el interior, figura un volante multifunción calefaccionable y con levas, asientos de cuero sintético, nuevo tablero digital “Cockpit Pro”, pantalla multimedia de 12,9″ semiflotante con conectividad sin cable, cargador inalámbrico para celulares, climatizador de tres zonas, sistema de arranque y cierre sin llave e iluminación periférica desde el retrovisor.

En seguridad aparece freno electromecánico con función “auto hold”, asistente de arranque en pendiente, airbags para conductor y acompañante, de cortina para pasajeros traseros y delanteros y laterales de cabeza delanteros; aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas, asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos, control de velocidad crucero adaptativo, asistencia para luz de carretera y sistema de estacionamiento autónomo con cámara y sensores, entre otros.

La versión R-Line varía en algunos aspectos, como las llantas, que son de 19″ e iluminación en los emblemas delantero y trasero de la marca en el exterior de la unidad.

Es el primer modelo de Volkswagen que incorpora emblemas iluminados

Los faros principales son IQ Light con distribución variable y los traseros son LED. La apertura y cierre del baúl es con pedal virtual, los tapizados son de cuero perforado y las butacas delanteras tienen regulación eléctrica con memoria y ventilación, calefacción y masajes con 10 funciones. Todo eso se suma a un techo panorámico y un selector de “atmósferas” para el interior donde se puede personalizar la iluminación del habitáculo así como la sonorización y audio.

Agrega cámara de retroceso, frontal y dos laterales además de una pantalla multimedia de 15″ semiflotante y 30 colores para la iluminación ambiental.

“El lanzamiento de Tiguan es completar nuestra oferta de SUV en Argentina. Uno de cada cinco SUV que se venden en Argentina, es un Volkswagen y este que se lanza hoy tiene muchos detalles en cuanto al equipamiento interior, tecnología, innovación y seguridad. Tenemos una unidad muy equipada”, definió Martín Massimino, director Comercial de Volkswagen Argentina a LA NACION.

El nuevo Volkswagen Tiguan ya se vende en la Argentina

El nuevo Tiguan se ofrece en Blanco Puro, Negro Profundo, Gris Pirita, Gris Platino, Azul Pacífico y Blanco Marfil con garantía de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Según comentan desde la marca, los tres primeros servicios de mantenimiento están 100% bonificados y “están disponibles los contratos de mantenimiento que brindan la posibilidad de adquirir de forma anticipada hasta el séptimo servicio, con precio fijo y en cuotas, realizándolo en cualquiera de los más de 100 talleres de la red oficial Volkswagen”.

Los precios de lanzamiento son: