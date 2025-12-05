LA NACION

Así fueron la producción y las exportaciones de autos de noviembre

Todos los datos correspondientes a la producción y exportación de vehículos del mes

La producción de autos ascendió a 37.961 unidades en noviembre.
La producción de automóviles ascendió a 37.961 unidades en noviembre, lo que representó una variación de -19,58% respecto del mes pasado y de -29,31% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

En términos de exportaciones, el sector automotor vendió al exterior 31.248 unidades durante noviembre, lo que significó una variación de 5,49% respecto del mes pasado y de -3,14% en comparación con el mismo mes del año último.

En lo que va del año, las terminales automotrices llevan producidas 464.408 unidades, una variación de -0,88% en comparación con el mismo período del año último.

En exportaciones, los despachos acumulan en lo que va del año 260.681 unidades, una variación de -9,51% respecto de igual lapso del año último.

