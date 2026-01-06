Atención: la ubicación de los radares en la ruta 14

Cada verano, miles de argentinos eligen Brasil como destino para sus vacaciones. Playas extensas, relativa cercanía y la posibilidad de viajar en auto convierten al país vecino en una opción recurrente.

Para quienes parten desde Buenos Aires y gran parte del centro del país, hay un corredor clave: la Ruta Nacional 14, una traza fundamental que atraviesa Entre Ríos de sur a norte y concentra buena parte del flujo hacia los pasos fronterizos.

En ese contexto, conocer dónde están ubicados los radares de velocidad se vuelve un dato central para evitar multas y viajar con mayor previsión. A lo largo de su recorrido, la RN14 combina tramos de autopista con zonas urbanas y accesos a ciudades, con distintos límites de velocidad y controles activos —y otros proyectados— que conviene tener en cuenta antes de salir.

A la altura de Ceibas se encuentra el primer radar Soledad Aznarez - LA NACION

En el tramo inicial de la autopista, uno de los primeros puntos a considerar aparece en el kilómetro a la altura de Ceibas, alrededor del primer kilómetro. Allí rige un límite de 120 km/h y el radar se encuentra proyectado. Más adelante, en el kilómetro 60,3, en las inmediaciones de Gualeguaychú, se repite el mismo tope de velocidad, también con un control proyectado.

El panorama cambia al ingresar en zonas urbanas. En el kilómetro 117,5, dentro del área urbana de Concepción del Uruguay, el límite desciende a 80 km/h, mientras que unos kilómetros más adelante, en el 126,6, todavía en esa ciudad, la velocidad máxima permitida es de 100 km/h. Son tramos donde la reducción de velocidad suele generar descuidos entre quienes vienen circulando a ritmo de autopista.

Dentro del área urbana de Concepción del Uruguay el límite desciende a 80 km/h Soledad Aznarez - LA NACION

A la altura de Colón, en el kilómetro 150, vuelve el límite de 120 km/h, en un sector de tránsito intenso durante la temporada alta. Más al norte, la ciudad de Concordia concentra dos puntos de control consecutivos en los kilómetros 260,6 y 261, ambos con un tope de 120 km/h. Finalmente, en las cercanías de Chajarí, se registran radares en los kilómetros 328,2 y 333,2, también con velocidad máxima de 120 km/h.

La ruta 14 se presenta como la antesala de un viaje internacional que en vacaciones, suele hacerse con tiempos ajustados y largos tramos de manejo continuo. En ese marco, los cambios de límite y la presencia de radares —especialmente en zonas urbanas— requieren atención extra. Conocer de antemano estos puntos permite planificar mejor el viaje, evitar sanciones y concentrarse en lo importante: llegar a destino seguros.