La inédita forma de descansar que eligen cada vez más argentinos para pasar sus vacaciones

Desde hace unos años, comenzó a surgir una tendencia de vida en el camino y viaje constante que se acentuó con el correr de los años. Especialmente pospandemia, muchas personas apelaron por una vida más ligada a lo natural, el descubrimiento de nuevos paisajes y el fin de las estructuras tradicionales.

Así, surgieron varios proyectos vinculados al “vivir viajando”, una tendencia que potenció también la producción de motorhomes, su venta y varios negocios vinculados.

Las historias de quienes se animan a este estilo de vida se multiplican y se complementan con los paisajes de la República Argentina, tan diversos como admirados incluso en comparación con escenarios internacionales. Desde las Cataratas del Iguazú hasta el Glaciar Perito Moreno, pasando por la Patagonia con sus lagos y montañas, y el norte del país con sus cerros de colores, cultura andina y pueblos históricos, el mapa invita a recorrer, descubrir y quedarse un poco más en cada destino.

La Argentina cuenta con numerosos paisajes para recorrerla en una casa sobre ruedas JoaCaf - Shutterstock

Atento a esta corriente, el Automóvil Club Argentino (ACA) informó que desarrollará la conformación de circuitos turísticos especialmente diseñados para usuarios de motorhomes, con propuestas que permitan cubrir todas sus necesidades: desde puntos de abastecimiento y descanso hasta áreas de servicios y recreación, reforzando así la red de apoyo a una modalidad de viaje que no deja de crecer.

En otras palabras, el ACA comenzó a trabajar junto a otros referentes del sector de alquiler y de construcción de motorhomes para ofrecer este beneficio a sus socios interesados en este estilo de vida.

César Carman, presidente del Automóvil Club Argentino (ACA) Gentileza de Manuel Ignacio Herrera Vacaflor

“Con los corredores de motorhome que estamos por lanzar los socios podrán alquilar uno en el ACA y hacer el corredor norte, por ejemplo, y atravesar por puntos del club, estaciones con luz, agua, estacionamiento, entre otras cosas", comentó César Carman, presidente del club.

Los paradores, así, atenderían a una demanda de larga data del sector viajero: la falta de infraestructura y lugares de pernocte para este tipo de vehículos. Si bien no hay fechas definidas por el club para la implementación completa de estos circuitos, Carman hizo especial énfasis en esta iniciativa como una de las aristas de la transformación del ACA que lleva adelante.

Otra de las vertientes que creció con fuerza este año, y que también contribuye a impulsar esta cultura, es la evolución de los motorhomes hacia configuraciones cada vez más preparadas para el uso fuera del asfalto.

Un grupo de emprendedores de la tercera generación de la empresa familiar Ripoll Motorhomes trabajó durante cinco años en el desarrollo de un proyecto que busca combinar la comodidad de un motorhome con las capacidades de un vehículo todoterreno. “Si bien avanzamos paso a paso, nunca hubo retrocesos: siempre seguimos adelante”, comentó a LA NACION Lucas Ripoll, director y creador de la iniciativa.

Así nació “Optimus 4x4”, presentado hace pocas semanas. Se trata de una transformación integral aplicada a una Mercedes-Benz Sprinter, a la que se le otorga mayor despeje del suelo, doble suspensión, tracción en las cuatro ruedas y caja reductora. Todo esto sin descuidar el interior, que conserva el equipamiento propio de un motorhome de lujo: mesa, asientos transformables, cocina y demás comodidades.

Poryecto "Optimus 4x4"

El desarrollo del proyecto requirió la participación de un equipo interdisciplinario que incluyó especialistas de la Fórmula 1, la industria aeronáutica y la mecánica, entre otras áreas.

Por su parte, Nicolás Ripoll, subdirector de la compañía, destacó un aspecto clave: “Se trata de un producto desarrollado con ingeniería 100% argentina, lo que nos da independencia frente a los vaivenes internacionales y las restricciones de importación”.

Interior proyecto Optimus 4x4

“Este proyecto es ideal también para rubros como el minero, porque cuenta con otra configuración en su interior, que permite llevar entre 15 y 19 pasajeros, cuadruplicar la capacidad de transporte y reducir los costos logísticos de forma drástica”, explicó Lucas Ripoll.

Este proyecto también tuvo su espacio en Expo Rodantear 2025, una feria que dejó en claro que la comunidad rodantera no sólo crece sino que lo hace a un ritmo cada vez mayor en la Argentina. Durante cuatro días reunió a miles de visitantes de distintas provincias y países vecinos, consolidándose como el evento más grande y representativo del turismo itinerante del país, con 11.600 m² de exposición, el doble que el año anterior.

Santiago Bertaina y Carolina Fenoy de “Hakuna Matata por el mundo" junto a Marcelo Pistorio Creador y Director de Exporodantear y Autocamping TV (en el medio)

“El turismo itinerante está en auge en nuestro país y en tendencia en el mundo”, señaló Marcelo Pistorio, Director General de Expo Rodantear y creador de AutocampingTV, quien destacó el rol del encuentro como punto de desarrollo, identidad y comunidad para el sector.