Automotrices le plantearon a Caputo la necesidad de “mejorar la competitividad exportadora”

Se habló de los resultados de 2025, las medidas implementadas para el mercado interno y las necesidades de la industria automotriz para 2026. En torno a esos ejes giró la reunión que las autoridades de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) tuvieron con el ministro de Economía, Luis Caputo.

“No hubo definiciones sino que se plantearon necesidades. La competitividad para exportar es fundamental y también la importancia de bajar impuestos tanto a nivel provincial como municipal", remarcó una fuente a LA NACION.

Durante la reunión, los directivos remarcaron la necesidad de medidas concretas que mejoren la competitividad exportadora, más teniendo en cuenta el avance de marcas chinas y las nuevas tecnologías que el sector implementa en todo el mundo. Con foco en ello, también se solicitaron regulaciones claras y un entorno controlado para una mejor planificación industrial.

Las ventas de autos seguirán en crecimiento en 2026 COCHES.NET - COCHES.NET

La cita también sirvió para presentar a las nuevas autoridades. Adefa es ahora presidida por Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Peugeot Citroën Argentina y director de Asuntos Públicos del Grupo Stellantis para Argentina, Chile, Uruguay, Centroamérica y la Región Andina.

El nuevo titular de la asociación “reconoció la labor de la cartera que lidera Caputo por el acuerdo recientemente firmado con Estados Unidos”. Además, señaló que “las medidas implementadas [en estos últimos años] permitieron impulsar la producción, el mercado interno y dar continuidad a los planes de inversión”.

“El sector anunció inversiones cercanas a los US$2000 millones, se avanzó con la incorporación de nuevas tecnologías y modelos y se impulsó la capacitación de colaboradores para fortalecer el ecosistema de proveedores", destacó Pérez Graziano en la reunión, según informó Adefa.

Este 2025 estuvo marcado por cambios para la industria automotriz que generaron ventas al alza constante en todo el año, varios anuncios de inversión para la producción local de nuevos modelos y una fuerte avanzada importadora.

Producto del cupo para la importación de electrificados sin arancel extrazona (del 35%) que dispuso el Gobierno, se produjo no sólo la llegada de nuevas marcas (especialmente de origen chino) sino la llegada de nuevos modelos de marcas tradicionales.

Las importaciones en el sector automotor continúan en crecimiento. Según informa el Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Indec, en octubre crecieron 69,2% en la comparación interanual y se proyecta la consolidación de la tendencia para los próximos meses.

Las importaciones crecen, pero el reclamo del sector es que se generen mejoras que ayuden a la competitividad exportadora Archivo

“Es un sector mucho más dinamizado ahora, con más oferta, opciones y precios. El debate está en si los valores están bien o si son muy caros, hay varias posturas. El cupo que dispuso el Gobierno es una forma de, por competencia, intentar que los precios tiendan a la baja”, analizó un especialista del sector.

“El 2026 va a seguir esta línea de crecimiento. Hay que ver el verdadero impacto de [los autos] chinos en el mercado y qué estrategia tienen las automotrices para seguir siendo competitivas. Los impuestos deben bajar, pero también es necesario que el país sea competitivo para exportar“, añadió.

En cuanto a las expectativas para el cierre del año, desde Adefa explicaron que los niveles de producción serán similares a 2024 y que el mercado interno crecerá en torno al 50%.