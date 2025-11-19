Se presentó el nuevo SUV híbrido más barato del mercado: cómo es y qué trae

El Grupo Antelo relanzó la marca china Changan en la Argentina con la presentación del nuevo CS55 Plus PHEV, un SUV híbrido enchufable en el Museo Nacional de Arte Decorativo sobre Avenida del Libertador. En la misma, el CEO del Grupo Antelo, Omar Daneri, fue contundente sobre la avanzada china en la Argentina: “Todos en algún momento vamos a tener un auto chino, la gente ya les perdió el miedo en muy poco tiempo”.

Al mismo tiempo, el ejecutivo adelantó que el año que viene contarán con nuevos lanzamientos y marcas, entre las que se encontrará Deepal, con un primer exponente en el modelo S05. Además, aseguró que es muy probable que también llegue la automotriz de lujo de Changan llamada AVATR.

Changan (avisaron que la pronunciación es Chanan) es uno de los cuatro principales grupos automotrices de China, con más de 40 años de experiencia en la fabricación de vehículos (actualmente con 39 plantas) y presencia en 103 países. Comenzó en 1862 con la producción de vehículos militares y hoy cuenta con más de 120.000 empleados.

En lo que respecta al nuevo CS55 Plus PHEV, ingresó al país en el cupo de 50.000 unidades anuales para electrificados sin pagar el arancel de extrazona (de un 35%) que se aplica a los países fuera del Mercosur y México.

El modelo incorpora un motor 1.5 L que otorga 109 CV y 143 Nm de torque junto a un impulsor eléctrico de 212 CV y 330 Nm de torque, ambos gestionados por una transmisión DHT (Dedicated Hybrid Transmission). Cuenta con una aceleración de 0 a 100 en 7,3 segundos y una autonomía declarada por la marca de 1215 km bajo el ciclo de pruebas chino.

El SUV tiene 4539 mm de largo, 1680 mm de alto y 1865 mm de ancho, con un despeje del suelo de 190 mm y un peso en vacío de 1680 kg. El tanque de combustible tiene una capacidad de 50 litros. Por otro lado, su suspensión delantera es independiente del tipo MacPherson y de multibrazo en el eje trasero.

En lo que respecta a los modos de conducción integra cuatro alternativas seleccionables desde la pantalla central: Pure (100% eléctrico), Mixed (híbrido), Range (rango extendido), iEM (modo inteligente), que adapta el rendimiento según las condiciones de manejo y las preferencias del conductor.

Incorpora la tecnología IDD Intelligent Dual Drive, un sistema permite que el vehículo funcione en modo 100% eléctrico, híbrido o de rango extendido, gestionando la combinación de los motores. Viene con una batería de litio-ferrofosfato de 18,4 kW/h, con la posibilidad de recuperar del 30% al 80% de su capacidad en 50 minutos con un cargador de pared y una autonomía completamente eléctrica de 125 kms.

Su exterior presenta faros delanteros LED, luz decorativa en faros antiniebla delanteros y en la parte posterior luz LED de freno y lucesantiniebla traseras. Incorpora techo solar con apertura eléctrica con cierre automático en días de lluvia, faros delanteros con encendido y apagado automático y llantas de aleación de aluminio de 19″.

En el interior tiene un instrumental LCD de 10″, un volante multifunción estilo deportivo en forma de D, asientos delanteros eléctricos (el del conductor con 6 posiciones y memoria, el del acompañante con 4 posiciones) y una pantalla táctil central de 12,3″. El sistema de infoentretenimiento (compatible con Android Auto y Apple Carplay) integra Bluetooth, simulación de estacionamiento con indicadores frontales y traseros, climatizador automático, cargador inalámbrico para teléfonos móviles y un sistema de audio con seis parlantes y una toma de corriente de 12V en la fila delantera.

En lo que es seguridad incorpora seis airbags (dos frontales, dos laterales delanteros y dos de cortina), junto a dos radares de proximidad delanteros y seis traseros. Integra freno de estacionamiento electrónico y un sistema de grabación de conducción, que en caso de una colisión, las cámaras de 360° almacenan los últimos 5 minutos grabados del trayecto.

Viene con una serie de asistencias al conductor (ADAS), como Control de Crucero Adaptativo (ACC), Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), Alerta de Colisión Frontal (FCW), Asistente de Mantenimiento de Carril (LKA), Monitoreo de Punto Ciego (BSM), Reconocimiento de Señales de tránsito (TSR), Alerta de Tráfico Cruzado (RCTA) y Asistente de Estacionamiento (APA), entre otras.

La compañía implementó una garantía para el vehículo de cinco años o 150.000 km (lo que ocurra primero) y una garantía de 8 años o 150.000 km para el sistema híbrido y la batería. Su precio de lanzamiento es de US$32.000 y se encuentra disponible en Blanco, Negro, Atomic Grey, Dark Grey y Rojo. Los primeros 100 clientes tendrán los dos primeros servicessin costo y una tarjeta de membresía de Chargebox gratis equivalente a 10 cargas completas.